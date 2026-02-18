Економія до -40%: у "Сільпо" шалені знижки на популярні товари (фото)

Найбільші знижки пропонують на сири, м'ясні вироби та солодощі

У мережі супермаркетів "Сільпо" діє акція на популярні продукти харчування. Покупці можуть заощадити до 47%.

"Телеграф" розповість, які 10 товарів можна купити за хорошою ціною. Ми зробили список з 10 продуктів:

Ковбаса "Алан Столична" с/к в/г (330 г) — ціна знижена до 199 грн (стара ціна 329 грн). Ваша економія становить 130 грн .

— ціна знижена до (стара ціна 329 грн). Ваша економія становить . Форель "Премія" слабосолона (180 г) — коштує 199 грн замість 364 грн. Ви заощаджуєте 165 грн .

— коштує замість 364 грн. Ви заощаджуєте . Сосиски Mr.Grill Хот-дог (345 г) — акційна ціна 129 грн (замість 219 грн). Вигода складає 90 грн .

— акційна ціна (замість 219 грн). Вигода складає . Сир Ghidetti "Грана Падано" тертий (90 г) — вартість знижена до 109 грн (стара ціна 199 грн). Економія — 90 грн .

— вартість знижена до (стара ціна 199 грн). Економія — . Цукерки Milka з горіховою начинкою (110 г) — можна придбати за 99 грн замість 184 грн. Ваша вигода — 85 грн .

— можна придбати за замість 184 грн. Ваша вигода — . Масло солодковершкове "Молокія" 82% (180 г) — коштує 74.99 грн при звичайній вартості 129 грн. Ви заощаджуєте 54.01 грн .

— коштує при звичайній вартості 129 грн. Ви заощаджуєте . Сир "Ферма" кисломолочний 5% (350 г) — ціна впала до 69.9 грн (стара ціна 109 грн). Вигода — 39.1 грн .

— ціна впала до (стара ціна 109 грн). Вигода — . Батончик Wolnosc арахісово-марципановий — акційна вартість 49.99 грн (замість 91.99 грн). Економія — 42 грн .

— акційна вартість (замість 91.99 грн). Економія — . Сир Piatnica Twoj Smak вершковий (135 г) — продається за 49.9 грн замість 79.99 грн. Ви заощаджуєте 30.09 грн .

— продається за замість 79.99 грн. Ви заощаджуєте . Сир плавлений "Пирятин" вершковий (70 г) — коштує лише 14.99 грн (стара ціна 28.29 грн). Ваша економія — 13.3 грн.

Купуючи цей набір із 10 товарів, ви зможете сумарно заощадити 738.5 грн. Акція діє обмежений час, тож поспішайте зробити вигідні покупки у найближчому супермаркеті або через онлайн-замовлення.

Раніше "Телеграф" писав про 10 товарів та продуктів, на які діють знижки не менше 40%.