Економія до -40%: у "Сільпо" шалені знижки на популярні товари (фото)
Найбільші знижки пропонують на сири, м'ясні вироби та солодощі
У мережі супермаркетів "Сільпо" діє акція на популярні продукти харчування. Покупці можуть заощадити до 47%.
"Телеграф" розповість, які 10 товарів можна купити за хорошою ціною. Ми зробили список з 10 продуктів:
- Ковбаса "Алан Столична" с/к в/г (330 г) — ціна знижена до 199 грн (стара ціна 329 грн). Ваша економія становить 130 грн.
- Форель "Премія" слабосолона (180 г) — коштує 199 грн замість 364 грн. Ви заощаджуєте 165 грн.
- Сосиски Mr.Grill Хот-дог (345 г) — акційна ціна 129 грн (замість 219 грн). Вигода складає 90 грн.
- Сир Ghidetti "Грана Падано" тертий (90 г) — вартість знижена до 109 грн (стара ціна 199 грн). Економія — 90 грн.
- Цукерки Milka з горіховою начинкою (110 г) — можна придбати за 99 грн замість 184 грн. Ваша вигода — 85 грн.
- Масло солодковершкове "Молокія" 82% (180 г) — коштує 74.99 грн при звичайній вартості 129 грн. Ви заощаджуєте 54.01 грн.
- Сир "Ферма" кисломолочний 5% (350 г) — ціна впала до 69.9 грн (стара ціна 109 грн). Вигода — 39.1 грн.
- Батончик Wolnosc арахісово-марципановий — акційна вартість 49.99 грн (замість 91.99 грн). Економія — 42 грн.
- Сир Piatnica Twoj Smak вершковий (135 г) — продається за 49.9 грн замість 79.99 грн. Ви заощаджуєте 30.09 грн.
- Сир плавлений "Пирятин" вершковий (70 г) — коштує лише 14.99 грн (стара ціна 28.29 грн). Ваша економія — 13.3 грн.
Купуючи цей набір із 10 товарів, ви зможете сумарно заощадити 738.5 грн. Акція діє обмежений час, тож поспішайте зробити вигідні покупки у найближчому супермаркеті або через онлайн-замовлення.
