У Сільпо обвал цін: 5 товарів, які зараз можна купити з великою знижкою
Економія складає десятки та сотні гривень
У супермаркетах "Сільпо" триває щотижнева акція "Цінотижики". Прямо зараз товари популярних брендів можна купити набагато дешевше.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 5 популярних продуктах, які можна прямо зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 18 лютого (включно).
- Салат листовий "Зелена країна" свіжий мікс 120г — 39 гривень замість 69 (знижка 42%)
- Пельмені "Три ведмеді" з куркою 400г — 74 гривні замість 115 (знижка 35%)
- Цукерки Milka з кремово-полуничною начинкою 110г — 99 гривень замість 184 (знижка 46%)
- Ікра лососева "Спецпосол" — 299 гривень замість 474 (знижка 37%)
- Кава мелена Jacobs 200г — 199 гривень замість 369 (знижка 46%)
Чому на товари з’являються знижки
- Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;
- Для залучення більшої кількості покупців;
- У рамках сезонних розпродажів;
Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.
