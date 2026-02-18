У Сільпо обвал цін: 5 товарів, які зараз можна купити з великою знижкою

Економія складає десятки та сотні гривень

У супермаркетах "Сільпо" триває щотижнева акція "Цінотижики". Прямо зараз товари популярних брендів можна купити набагато дешевше.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 5 популярних продуктах, які можна прямо зараз придбати дешевше. Акція діятиме до 18 лютого (включно).

Салат листовий "Зелена країна" свіжий мікс 120г — 39 гривень замість 69 (знижка 42%)

Пельмені "Три ведмеді" з куркою 400г — 74 гривні замість 115 (знижка 35%)

Цукерки Milka з кремово-полуничною начинкою 110г — 99 гривень замість 184 (знижка 46%)

Ікра лососева "Спецпосол" — 299 гривень замість 474 (знижка 37%)

Кава мелена Jacobs 200г — 199 гривень замість 369 (знижка 46%)

Знижки в Сільпо

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" діють великі знижки на продукти та товари до 57%.