Секрети "льодяної" стійкості: як не впасти на слизькій дорозі

Ці лайфхаки стануть у нагоді взимку в ожеледицю

Зима 2026 року стала справжнім випробуванням для українців. Погода "порадувала" снігом та морозами, а на дорогах регулярно з’являється ожеледь. Щоб не впасти на прогулянці та не травмуватися, потрібно дотримуватись кількох правил.

"Телеграф" розповідає про секрети "льодяної" стійкості під час ожеледиці, які допоможуть уберегтися від падінь.

Як не падати на льоду?

Правильна хода

Цю техніку жартівливо називають "ходою пінгвіна", але вона серйозно може допомогти не впасти на слизькій дорозі. Головний секрет стійкості – у розподілі центру важкості. Потрібно трохи нахилитися вперед та перенести вагу тіла на передню частину стопи. Друге – це дрібні кроки. Не потрібно відривати ноги високо від землі, рухайтеся короткими кроками або навіть трохи човгайте.

Вільні руки

Тримати руки в кишенях або залипати в телефон, ідучи слизькою дорогою, — дуже погана ідея. Для правильного балансування руки повинні бути вільними, щоб допомагати вам ловити рівновагу при коливаннях. Якщо несете важкі сумки, рівномірно розподіляйте вагу в обидві руки або використовуйте рюкзак.

Тюнінг підошви

Якщо на вулицях ожеледиця, подбайте про своє взуття та зробіть його максимально не слизьким. У цьому можна використовувати народні методи. Якщо прогулянка коротка, можна наліпити пару смужок тканинного пластиру на підошву, це буде створювати антиковзкий ефект.

Також на підошву можна приклеїти шматочки наждачного паперу, використовуючи водостійкий клей. Крім того, ефективним засобом буде натягування на черевики посудомийного скребка. А в господарському магазині можна купити також спеціальні льодоступи, які вбережуть від падіння на кризі.

