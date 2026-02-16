Часто готуємо неправильно: через яку помилку ця крупа сильно розварюється

Через інтенсивну термообробку кус-кус може розварюватись та злипатись

Кус-кус може стати повноцінним замінником вранішньої вівсянки та зекономити час. Виявляється, ця крупа взагалі не потребує варіння, її можна залити окропом і каша буде готова вже за кілька хвилин.

Завдяки швидкому приготуванню, кус-кус є корисною заміною "перекусам" та фастфуду. "Телеграф" розкаже, чому цю крупу краще не варити.

Що потрібно знати:

Кус-кус походить з Північної Африки

Це оброблені парою та висушені гранули манної крупи

Для приготування кус-кус достатньо залити водою і почекати

Що це за крупа

Кускус – одна з найпоширеніших у Північній Африці круп. Він став популярним через нейтральний смак, що дозволяє комбінувати його з різними стравами. Кус-кус схожий на пшоно, але насправді він родич манної крупи. Він не потребує варіння, оскільки це попередньо оброблені парою та висушені гранули манної крупи. При виробництві їх зволожують, формують, обробляють парою і висушують.

Для приготування кус-кус просто заливають окропом

Як можна приготувати кус-кус

Варити кус-кус не варто, оскільки це зробить його липким та розвареним, замість розсипчастого. Крупу просто заливають окропом, гарячим бульйоном або молоком у співвідношенні 1:1 або 1:2, накривають кришкою і залишають на 5-10 хвилин, після чого розпушують кашу за допомогою виделки. Для кращого смаку можна додати вершкове масло, спеції або оливкову олію після набухання.

Цю крупу можна заливати навіть холодною водою

Завдяки такому методу можна значно зекономити час і отримати повноцінний гарнір з усією його користю. Також, маловілдомий факт, що кус-кус можна приготувати, заливши холодною водою. Після цього його потрібно залишити на кілька годин або на ніч.

