Галущенко прийшов у суд у пальто за кілька тисяч євро: цей бренд носять Том Круз та Ніколас Кейдж (фото)

У Stefano Ricci отримали право створювати вбрання для самого Папи Римського

У понеділок, 16 лютого, Герман Галущенко, якого підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації, оскаржив своє "незаконне затримання". У судовому засіданні він був присутній у брендовому пальті Stefano Ricci.

Наразі воно продається зі знижкою -39%. Якщо раніше ця елітна річ коштувала 165 270 грн, сьогодні вона коштує лише 99 183 грн, тобто майже 2 тисячі євро.

Герман Галущенко у пальті італійського бренду Stefano Ricci

Пальто виготовлене в Італії зі 100-відсоткової вовни, а підкладка зроблена із чистого шовку.

Пальто італійського бренду Stefano Ricci, яке носить Герман Галущенко

Варто зазначити, що вироби цього бренду мають такі зірки як Том Круз, Майкл Бубле, Морган Фріман, Ніколас Кейдж, Кевін Бекон, Кріс Такер, Джон Ледженд, Харрісон Форд, Метт Діллон, а також Аніл Капур.

Також примітно те, що в Stefano Ricci створювали індивідуальне вбрання для Папи Франциска.

Нагадаємо, Галущенко пояснив свою поїздку, що не відбулася, метою відвідати дітей, які перебувають за кордоном. На питання про гроші, на які живуть та навчаються його діти, підозрюваний відповідати відмовився.

Герман Галущенко у залі суду 16 лютого 2026 року

У грудні 2025 року "Телеграф" повідомляв, що син Галущенка Максим уже четвертий рік навчається в одному із найдорожчих приватних коледжів Європи – швейцарському College Alpin Beau Soleil. Плата за навчання та проживання там може сягати 200 тисяч доларів на рік.

College Alpin Beau Soleil

Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, він стабільно займає верхні позиції у рейтингах найпрестижніших міжнародних приватних шкіл. Серед його відомих випускників – чемпіон Формули-1 Жак Вільньов, актриса Шарлотта Генсбур, герцог Люксембурга Гійом та данська принцеса Марі Кавальє.

Раніше ми показали, як виглядає скандальний особняк ексміністра Галущенка у Києві, який належав чиновнику часів Януковича. Маєток включає гараж, охоронну будівлю, ставок та вертолітний майданчик.