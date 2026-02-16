Річ не у грошах: чому Китаю вигідне затягування війни в Україні

Китай намагається затягнути бойові дії в Україні, щоб виграти час для себе

Китай намагається затягнути російсько-українську війну не лише через економічні аспекти. Насамперед продовження агресії РФ відволікає увагу світу, поки КНР нарощує сили.

Також Піднебесна прагне виступити в ролі миротворця, але у вигідний для себе час. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політтехнолог та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Що потрібно знати:

Китай отримує величезні вигоди від війни РФ проти України

КНР прагне збільшити свій вплив на світові процеси

Китай може замислюватись над роллю миротворця

Чого прагне Китай

Китай намагається затягнути російську війну в Україні з прагматичних причин. Насамперед щоб отримати прибуток та відволікти увагу США.

"Китай хоче максимально затягнути час, щоб США не "навалились" на них всією своєю масою. Тому вони будуть підтримувати різні конфлікти", — сказав Загородній.

За його словами, це може стосуватись Близького Сходу, війни Росії проти України, гібридних дій проти Європи та ін. Фактично, поки весь західний світ зайнятий російсько-українською війною, Китай нарощує свої спроможності.

"Вони готуються до війни, оснащують свою армію, розкручують свою промисловість і т.д. В такому випадку їх зацікавленість в тому, щоб увага світу якомога пізніше сфокусувалась на них. А вони вже відчувають "палке дихання" американців, яких КНР витісняє всюди, де тільки можна", — зазначив Загородній.

Він пояснив, що в американців є велика перевага. Це контроль над океаном.

"Але, якщо Китай наростить випуск нових кораблів та іншої техніки, то не факт, що США збережуть цей контроль. Тому, китайці хотіли б затягнути час, можливо, створити щось на кшталт "відкритої рани" на тілі Європи у вигляді окупованих територій України, для того, щоб продавати свої миротворчі послуги про які їх ніхто не просив", — підкреслив Загородній.

Тарас Загородній

Він додав, що це двозначна позиція Китаю. З одного боку вони допомагають Росії в агресії, а з іншого прагнуть домовлятись про мир.

"Це також тиск на європейців, тому що вони через політику США в розпачі, а тут ще й китайці будуть їм морочити голову", — резюмував Загородній.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що Китай міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком у Кремль. За його словами, "цю війну повністю підтримує Китай".