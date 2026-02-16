Рус

Річ не у грошах: чому Китаю вигідне затягування війни в Україні

Вадим Михальченко
Тарас Загородній, Сі Дзиньпін та Володимир Путін Новина оновлена 16 лютого 2026, 23:42
Тарас Загородній, Сі Дзиньпін та Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Китай намагається затягнути бойові дії в Україні, щоб виграти час для себе

Китай намагається затягнути російсько-українську війну не лише через економічні аспекти. Насамперед продовження агресії РФ відволікає увагу світу, поки КНР нарощує сили.

Також Піднебесна прагне виступити в ролі миротворця, але у вигідний для себе час. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політтехнолог та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Що потрібно знати:

  • Китай отримує величезні вигоди від війни РФ проти України
  • КНР прагне збільшити свій вплив на світові процеси
  • Китай може замислюватись над роллю миротворця

Чого прагне Китай

Китай намагається затягнути російську війну в Україні з прагматичних причин. Насамперед щоб отримати прибуток та відволікти увагу США.

"Китай хоче максимально затягнути час, щоб США не "навалились" на них всією своєю масою. Тому вони будуть підтримувати різні конфлікти", — сказав Загородній.

За його словами, це може стосуватись Близького Сходу, війни Росії проти України, гібридних дій проти Європи та ін. Фактично, поки весь західний світ зайнятий російсько-українською війною, Китай нарощує свої спроможності.

"Вони готуються до війни, оснащують свою армію, розкручують свою промисловість і т.д. В такому випадку їх зацікавленість в тому, щоб увага світу якомога пізніше сфокусувалась на них. А вони вже відчувають "палке дихання" американців, яких КНР витісняє всюди, де тільки можна", — зазначив Загородній.

Він пояснив, що в американців є велика перевага. Це контроль над океаном.

"Але, якщо Китай наростить випуск нових кораблів та іншої техніки, то не факт, що США збережуть цей контроль. Тому, китайці хотіли б затягнути час, можливо, створити щось на кшталт "відкритої рани" на тілі Європи у вигляді окупованих територій України, для того, щоб продавати свої миротворчі послуги про які їх ніхто не просив", — підкреслив Загородній.

Тарас Загородній
Тарас Загородній

Він додав, що це двозначна позиція Китаю. З одного боку вони допомагають Росії в агресії, а з іншого прагнуть домовлятись про мир.

"Це також тиск на європейців, тому що вони через політику США в розпачі, а тут ще й китайці будуть їм морочити голову", — резюмував Загородній.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що Китай міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком у Кремль. За його словами, "цю війну повністю підтримує Китай".

