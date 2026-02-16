Річ не у грошах: чому Китаю вигідне затягування війни в Україні
Китай намагається затягнути бойові дії в Україні, щоб виграти час для себе
Китай намагається затягнути російсько-українську війну не лише через економічні аспекти. Насамперед продовження агресії РФ відволікає увагу світу, поки КНР нарощує сили.
Також Піднебесна прагне виступити в ролі миротворця, але у вигідний для себе час. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політтехнолог та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Що потрібно знати:
- Китай отримує величезні вигоди від війни РФ проти України
- КНР прагне збільшити свій вплив на світові процеси
- Китай може замислюватись над роллю миротворця
Чого прагне Китай
Китай намагається затягнути російську війну в Україні з прагматичних причин. Насамперед щоб отримати прибуток та відволікти увагу США.
"Китай хоче максимально затягнути час, щоб США не "навалились" на них всією своєю масою. Тому вони будуть підтримувати різні конфлікти", — сказав Загородній.
За його словами, це може стосуватись Близького Сходу, війни Росії проти України, гібридних дій проти Європи та ін. Фактично, поки весь західний світ зайнятий російсько-українською війною, Китай нарощує свої спроможності.
"Вони готуються до війни, оснащують свою армію, розкручують свою промисловість і т.д. В такому випадку їх зацікавленість в тому, щоб увага світу якомога пізніше сфокусувалась на них. А вони вже відчувають "палке дихання" американців, яких КНР витісняє всюди, де тільки можна", — зазначив Загородній.
Він пояснив, що в американців є велика перевага. Це контроль над океаном.
"Але, якщо Китай наростить випуск нових кораблів та іншої техніки, то не факт, що США збережуть цей контроль. Тому, китайці хотіли б затягнути час, можливо, створити щось на кшталт "відкритої рани" на тілі Європи у вигляді окупованих територій України, для того, щоб продавати свої миротворчі послуги про які їх ніхто не просив", — підкреслив Загородній.
Він додав, що це двозначна позиція Китаю. З одного боку вони допомагають Росії в агресії, а з іншого прагнуть домовлятись про мир.
"Це також тиск на європейців, тому що вони через політику США в розпачі, а тут ще й китайці будуть їм морочити голову", — резюмував Загородній.
Раніше "Телеграф" розповідав, що посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що Китай міг би припинити війну в Україні одним телефонним дзвінком у Кремль. За його словами, "цю війну повністю підтримує Китай".