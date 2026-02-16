За відомим фасадом у центрі Харкова ховається старовинний особняк: що відомо про його власників

Історія будинку пов’язана з меблевою фабрикою та підприємливими власниками кінця XIX століття

У самому центрі Харкова, на вулиці Римарській, 24 за добре пізнаваним колишнім прибутковим будинком страхового товариства "Саламандра" ховається не менш цікава будівля. Це старий двоповерховий особняк із червоної цегли з надбудовою та круглим горищним вікном, який легко не помітити, якщо не зайти у двір. Будівлю було зведено понад 120 років тому, і тривалий час її походження залишалося спірним. Існувала версія, що він належав до лікарні доктора Бронштейна, але насправді це не так.

Певний час місцем, де зараз стоїть цей занедбаний будинок, володів підприємець Фердинанд Доберт. До придбання дворової ділянки на Римарській він займався постачанням європейських меблів до Харкова, але, помітивши у місті будівельний бум, вирішив відкрити власне виробництво на Римарській. За інформацією Otkudarodom, тоді на ділянці стояв дерев’яний будинок на кам’яному фундаменті, господарські служби та стайня.

Так виглядав особняк на Римарській до будівництва будинку "Саламандри"

Старий будинок із фасадом на вулицю проіснував ще кілька років, тоді як інші споруди були знесені. Насамперед Доберт збудував одноповерхову кам’яну будівлю — фабричний корпус, фактично меблеву майстерню. Вона збереглася до наших днів у перебудованому вигляді й сьогодні використовується як житловий будинок. Поруч у дворі з’явився кам’яний двоповерховий будинок, призначений для проживання іноземних майстрів, які працювали на фабриці.

Сучасний стан будинку на Римарській, 24. Фото: Facebook/Харків 🇺🇦

Виробництво проіснувало недовго. У червні 1894 року Доберт продав ділянку купцеві Соколову, який активно скуповував нерухомість у місті. Новий власник розпочав перебудову дворового простору. Тоді на місці старого будинку було зведено новий двоповерховий особняк за проєктом архітектора Кондратьєва.

Будинок на Римарській, 24. Фото: Іван Пономаренко/moniacs.kh.ua

Нині будинок стоїть занедбаним. Стіни місцями обсипалися, цегла потемніла від часу та вологи. Вікна на першому поверсі закриті ґратами, а на другому скло майже всюди вибите, і рами перекосилися.

