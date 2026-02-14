Речі чисті за 15 хвилин: українка поділилась, як прати при відключеннях світла

Важливо пам'ятати про сортування та температуру води

Прати, коли відключають світло, допоможе забутий лайфхак із замочуванням. Він також може бути корисним при відсутності опалення.

Якщо повна програма не встигає пропратися, а речі треба ретельно випрати їх можна замочити на ніч в мисці або у відрі, нагадує користувачка Тредсу anastasiia_yavorska. "Якщо є плями — обробити попередньо їх. Дали світло — в пралку на коротке прання або полоскання. Дістали чисті речі за 15/25 хв", — наголошує авторка.

У коментарях також поділились, як покращити цей спосіб або ж застосувати для опалення. Наприклад, lesya_1210 ділиться, що для замочування гріє воду в каструлі, що допомагає додатково підняти температуру в квартирі.

Якщо ж плями дуже в'їдливі, пишуть користувачі, можна речі навіть виварити. Зазначимо, що ці способи підходять, якщо в квартирі газова плита.

Як правильно замочувати речі

Важливе правило при замочуванні — відсортувати речі по матеріалу та кольору. Речі з вовни чи шовку не можна замочувати дуже гарячою водою, а кольорові краще не прати із білими, щоб вони не полиняли. Тривалість замочування — від 30 хвилин до кількох годин. Якщо є місця з особливим забрудненням, їх можна окремо потерти милом чи мийним засобом.

