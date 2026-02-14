"Ми не знаємо, чи серйозні росіяни": Рубіо назвав головну проблему на шляху до миру в Україні

Рубіо повідомив про додаткові санкції проти російської нафти

Державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо України після виступу з промовою на Мюнхенській конференції. За його словами є хороша та погана новина.

Що потрібно знати:

США не впевнені, чи готова Росія до реального припинення війни

Вашингтон запровадив санкції проти російської нафти

Рубіо назвав можливий компроміс "важкодоступним", але запевнив, що процес не затягується

Хороше він вбачає в тому, що питання, які потрібно вирішити, щоб закінчити війну, звузилися. Проте погана — майже така сама, адже це найскладніші питання і робота триває.

Ми не знаємо. Ми не знаємо, чи серйозні росіяни щодо завершення війни. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятними для України та з якими Росія також погодиться. Але ми й надалі це перевірятимемо Марко Рубіо, Державний секретар США

Він наголосив, що тим часом США впровадили додаткові санкції проти російської нафти, а також під час переговорів з Індією отримали обіцянку припинити купівлю нафти з РФ. Згадав він і програму PURL, в рамках якої Європа закупає в США зброю для України.

Рубіо наголошує — ніякого затягування процесу немає, але США перевіряє, "чи існує результат, з яким Україна може жити і який Росія прийме". Наразі він назвав його важкодоступним.

"Ми досягли прогресу в тому сенсі, що вперше, мабуть, за роки, принаймні на технічному рівні, минулого тижня військові представники з обох сторін зустрілися разом. Зустрічі відбудуться знову у вівторок, хоча це може бути інша група людей. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб виконувати свою роль у завершенні цієї війни", — наголосив Рубіо.

Зазначимо, держсекретар США мав провести зустріч з очыльниками Німеччини, Польщі, Фінляндії та керівництвом Єврокомісії з питання війни РФ проти України в Мюнхені в п'ятницю, однак скасував її через "конфлікт у графіку". За даними деяких джерел це може бути розцінене, як ослаблення інтересу США до врегулювання війни в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий етап мирних переговорів, про які каже Рубіо, відбудеться 17-18 лютого в Женеві. Від України буде та ж делегація, що і на попередньому раунді в Абу-Дабі.