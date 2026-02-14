Дороги перетворилися на "річки". Дніпропетровщину затоплює, коли припиняться опади (відео)

На зміну морозам прийшли підтоплення

В Дніпропетровській області йдуть рясні дощі, які вже викликали підтоплення. Опади збережуться у неділю, а потім почнуть слабшати та припиняться.

Кадри затоплених вулиць населених пунктів області публікує Telegram-канал "Дніпро Оперативний". Зокрема після зливи затопило дороги у селах Олефірівка та Дмитрівка на Синельниківщині. Води стільки, що пройти практично неможливо.

Також підтопило Павлоград. Машини змушені буквально "плисти" через "озера", що утворилися на дорогах.

Коли припиняться дощі на Дніпропетровщині

За прогнозами Українського гідрометцентру, у неділю, 15 лютого, у Дніпропетровській області вночі буде без опадів, але вдень знову почнеться дощ. Температура повітря плюсова, отже підтоплення триватимуть.

Прогноз погоди на Дніпропетровщині на 15 лютого

В ніч на понеділок, 16 лютого, прогнозується дощ та мокрий сніг, а вдень опади припиняться. До того ж очікуються незначні "мінуси". Вже 17 лютого істотних опадів не передбачається, нічні морози сягнуть -8 градусів.

Прогноз погоди на Дніпропетровщині на 16 лютого

Прогноз погоди на Дніпропетровщині на 17 лютого

За прогнозом сайта sinoptik.ua, суттєві дощі поливатимуть Дніпропетровщину ще 15 лютого. З початку наступного тижня дощі припиняться, але вже у середу випаде сніг.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Дніпрі на найближчий час. Потепління протримається до 22 лютого, хоча місцями вночі все ж таки будуть "мінуси".