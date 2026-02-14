Таємнича українська лайка. Хто така "мати Василева" та як вона стала символом здивування

Наша мова багата на яскраві фразеологізми

В українській мові існує вигук "мати Василева!", який передає найвищий ступінь здивування. Як він виник достеменно невідомо, але фраза поширена в різних куточках України.

"Мати Василева" вживається як емоційна приказка у тих самих випадках, коли ми кажемо "мати рідна" або "оце так". Фразеологізм використовують, щоб підкреслити шок або здивування, коли йдеться про несподівану ситуацію.

Один з користувачів платформи reddit.com, попросив українців розповісти, звідки пішов цей вираз. Чому мати саме "Василева", а не, до прикладу, "Степанова".

Один з коментаторів навів повну версію фрази: "мати Василева на середині міста, Йосип на смереці". Використовується в контексті щирого здивування.

Повна версія така: "мати Василева на середині міста, Йосип на смереці". Звідки точно походить невідомо, поширено на Галичині. Вперше це почув від кума років 7 тому. Використовується в контексті щирого здивування

Інша користувачка припустила, що вираз міг виникнути на Івано-Франківщині. Там дуже поширене чоловіче ім'я Василь.

Ще одна українка висунула версію, що в давнину була жінка, що мала сина, на ім'я Василь, та відзначилася дивною поведінкою. Так і виник вираз.

Колись, в стародавні часи, був син Василь і його мати. Щось вона таке наробила, що у селі почали на незадоволеність казати "Мати Василева!"

