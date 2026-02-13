Головний політичний опонент Трампа розкритикував стратегію президента США щодо війни в Україні (відео)

Білий дім має чинити більший тиск на Росію

У США цінують вклад президента Дональда Трампа в переговори між Україною та Росією. Але визнають, що ці старання наразі не дали реальних результатів.

Про це Гевін Ньюсом — губернатор Каліфорнії та демократ, головний політичний опонент Трампа, розповів кореспондентці "Телеграфу" на полях Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, допомогу США слід цінувати та бути вдячними, але закривати очі на відсутність об'єктивних наслідків не слід.

Ньюсом вважає, що Трамп дійсно має активну позицію щодо завершення війни України та Росії, США проробили велику роботу, але їхній підхід наразі не дав бажаного результату.

"Це очевидно. Трамп щойно був у сусідній країні, де отримував оновлену інформацію розвідки щодо того, що відбувається з ударами дронів з боку Путіна та подібними. Я сподіваюся, що він скоригує свій підхід і він буде трохи більш рішучим, більш виразним, більш фінансово підтримуючи та в інших аспектах. Але я ціную активну участь, і вважаю, що це дуже важливо", — наголосив губернатор.

Водночас, відповідаючи на питання, чи вірить Ньюсом у гарантії безпеки для України від США, він сказав: "З Дональдом Трампом важко сказати. Важко зрозуміти, що він передає Путіну через неформальні канали. В цьому полягає складність з Трампом".

Гевін Ньюсом та Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Губернатор додав, що наразі у США існує велика проблема корупції, хабарництва, яку не можна відкидати навіть у цьому питанні. Але не слід закривати очі на вже пророблену роботу Білим домом в питанні України — прогрес є, але він не карколомний.

"Зеленський, здається, в цілому погоджується з нашою позицією. Є лише один виняток — Путін. Йому, безумовно, не можна довіряти. Ось чому зараз потрібний більш рішучий підхід, післявоєнна підтримка, активна участь. Немає сумнівів, що Дональд Трамп хоче укласти угоду. Йому потрібна угода з особистих, професійних причин", — каже Ньюсом.

За його словами, США точно мають чинити більший тиск на Росію, і йдеться не тільки про вторинні санкції. Адже вирішення війни в Україні зараз — важка стратегія, але досяжна.

Відповідаючи на питання, чи вчинив би губернатор по-іншому на місці Трампа, він сказав: "Я не збираюся критикувати з висоти сьогоднішнього дня. Думаю, всі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми щойно бачили зображення шестирічних дітей, яких викрали. Тепер вони нарешті повернулися до своїх ліжок в Україну. Але зараз немає опалення. Вони бачать жахливі умови та безпрецедентний рівень атак дронів. Тож, знаєте, це має закінчитися. І я ціную готовність адміністрації Трампа робити те, що потрібно. Але ми сподіваємося побачити більше".

