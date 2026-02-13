Встигнути до 25 лютого: хто з українців отримає виплати від 4500 гривень

У список на допомогу потрапили далеко не всі

У лютому 2026 року триває реалізація програми базової соціальної допомоги, спрямованої на підтримку найменш захищених верств населення. Згідно з встановленим графіком, черговий етап зарахування коштів на банківські картки отримувачів завершиться до 25 лютого.

"Телеграф", посилаючись на дані Мінсоцполітики розповість, хто може отримати виплати. А також, хто залишиться без грошей.

Суть соціальної реформи

Ця ініціатива Мінсоцполітики працює як експериментальний механізм. Головна мета — спростити бюрократичні процедури, замінивши кілька окремих соціальних виплат єдиною базовою допомогою. Розмір виплати розраховується індивідуально і становить мінімум 4500 гривень на одну особу, проте загальна сума на родину може бути значно вищою. Наприклад, для домогосподарств, де є особи з інвалідністю або багато дітей, виплата може сягати 12 000 гривень і більше.

Терміни та умови отримання

Допомога призначається на піврічний період. Якщо фінансове становище сім’ї не покращується, через шість місяців можна подати заявку на пролонгацію підтримки. Кошти надходять кількома хвилями, остання з яких припадає саме на 25-те число кожного місяця.

Кого можуть позбавити виплат

Держава ретельно перевіряє майновий стан заявників. Відмову у наданні допомоги отримають ті, хто:

має банківські депозити на суму понад 100 тисяч гривень;

здійснив покупку нерухомості, валюти або цінних паперів протягом останнього року;

володіє більше ніж одним транспортним засобом (не враховуючи причепи та мопеди).

Як оформити

Найпростіший спосіб подати заявку — скористатися порталом або застосунком "Дія". Для цього знадобиться електронний підпис та актуальні дані про склад сім’ї. Система автоматично опрацьовує запит, звіряючи дані з державними реєстрами, що дозволяє оперативно призначити виплату.

