Не в Абу-Дабі. Коли і де пройде третій раунд перемовин щодо війни в Україні

Це буде вже третя зустріч у тристоронньому форматі

Наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією щодо припинення війни заплановано на 17-18 лютого. Він має пройти у Женеві (Швейцарія).

Що треба знати:

США продовжують брати участь у переговорах

Росія не перестає вимагати від України поступитися територіями, навіть тими, які контролюють ЗСУ

Для Києва це неприйнятно, тому переговори зайшли у глухий кут

Про це заявив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков. Інформацію "Телеграфу" підтвердили в Офісі президента України.

"Так, станом на сьогодні українська делегація готується", — сказали в ОП

Пєсков заявив, що російську делегацію очолить Володимир Мединський, помічник глави Росії Володимира Путіна.

Переговори зайшли в глухий кут, — Politico

Видання Politico також написало, що черговий раунд переговорів відбудеться наступного тижня. Водночас, за словами джерел, переговори зайшли у глухий кут.

Президент США Дональд Трамп не хоче укладати угоду про гарантії безпеки для України, доки Київ і Москва не досягнуть спільної угоди про припинення війни. Однак оскільки Росія продовжує наполягати на своїх вимогах щодо виведення ЗСУ з Донбасу, на що не погоджується Україна, мирний процес зупинився.

Чим закінчилися попередні раунди переговорів Україна-США-Росія

Перший раунд переговорів між Україною, США та Росією пройшов в Абу-Дабі 23-24 січня. Щодо найважчого, територіального питання, згоди досягнути не вдалося.

Друга зустріч також була в Абу-Дабі. Сторони провели переговори 4-5 лютого. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота була змістовною та конструктивною. Втім, Росія продовжує вимагати від України, щоб ЗСУ віддали їй ту частину Донецької області, яку контролюють ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що переговори зайшли у глухий кут через те, що Москва продовжує наполягати, щоб їй віддали українські території. Він додав, що президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України у найближчі тижні.