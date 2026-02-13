Індексація пенсій з 1 березня: кому додадуть понад 700 грн, а хто не отримає нічого

Різноманітні надбавки, які збільшують розмір пенсії, не індексуються

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня 2026 року. Перерахунок проведуть автоматично, без звернень пенсіонерів. Цьогоріч запланований рівень індексації — 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції за попередній рік.

На скільки зросте пенсія в гривнях?

Підвищується лише розрахунковий розмір пенсії. Надбавки за вік, стаж чи інші доплати не індексуються. "Телеграф" порахував, яке ймовірне підвищення потрібно очікувати, залежно від розміру розрахункової пенсії:

якщо пенсія 2 595 грн (мінімальна) — надбавка становитиме приблизно 314 грн

(мінімальна) — надбавка становитиме приблизно якщо 3 000 грн — близько 363 грн

— близько якщо 4 000 грн — приблизно 484 грн

— приблизно якщо 5 000 грн — близько 605 грн

— близько якщо 6 000 грн — приблизно 726 грн

Торік розмір індексації був обмежений — мінімальна становила 100 грн, найбільша — 1500 грн.

Кого стосується індексація, а кому пенсії не підвищать у 2026 році?

Індексації підлягають усі пенсії, призначені відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Водночас, без індексації залишаться пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, адже при її підрахунку використовувався актуальний розмір зарплати. Не варто очікувати підвищення і тим, хто працює.

Особи, які отримують спецпенсії також можуть залишитися без індексації. Торік індексували також пенсії призначені на основі законів про пенсійне забезпечення військовослужбовців, держслужбовців, посадовців органів місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців.

Як дізнатися новий розмір пенсії?

Інформацію про проіндексовану пенсію можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зазначимо, що в 2026 році рівень індексації вищий ніж два попередні роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що працюючі пенсіонери не мають права на індексацію, однак їм перерахунок відбудеться в квітні. Окрім індексації пенсіонери, що не припинили трудову діяльність втрачають деякі надбавки.