Цінопад в "Аврорі": які подарунки до Дня закоханих можна купити за чудовими знижками

Названо 12 популярних товарів, на які впали ціни

У мережі українських магазинів "Аврора", що спеціалізуються на продажу товарів за доступними цінами, зробили знижки на деякі позиції до Дня святого Валентина. Подарунки, побутові аксесуари та товари для дому зараз можна придбати вигідніше.

Що потрібно знати:

За знижками продають такі товари, як пилососи, пледи, набори для творчості, сувеніри та солодощі

Акція триватиме до 15 лютого

Знижки у супермаркеті можуть досягати 27%

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 12 популярних товарів можна придбати в "Аврорі" дешевше. Акція діятиме до 15 лютого.

Пилосос ручний портативний акумуляторний mini – 229 грн (знижка – 23%)

– 229 грн (знижка – 23%) Бальзам після гоління для чутливої шкіри NIVEA MEN – 219 грн (знижка – 25%)

– 219 грн (знижка – 25%) Набір для виготовлення декоративних свічок 2 шт – 219 грн (знижка – 27%)

– 219 грн (знижка – 27%) Капці чоловічі замшеві закриті TWINS OZ – 209 грн (знижка — 25%)

– 209 грн (знижка — 25%) Набір гумок для плетіння браслетів кольоровий – 199 грн (знижка – 20%)

– 199 грн (знижка – 20%) Плед полуторний флісовий з принтом Lips 150x200 см – 199 грн (знижка – 20%)

– 199 грн (знижка – 20%) Сироватка-детокс для обличчя RE.CARE з вугіллям – 189 грн (знижка – 17%)

– 189 грн (знижка – 17%) Плед полуторний флісовий з принтом Lips 150x200 см – 189 грн (знижка – 24%)

– 189 грн (знижка – 24%) Чашка порцелянова кольорова LOVE мікс 400 мл – 99 грн (знижка – 23%)

– 99 грн (знижка – 23%) Сувенір подарунковий зі штучних троянд Ведмедик – 249 грн (знижка – 17%)

– 249 грн (знижка – 17%) Набір цукерок глазурованих Konak Mini Coco 120 г – 62 грн (знижка – 19%)

– 62 грн (знижка – 19%) Льодяник на паличці Roks Dolce picture 24 г – 12 грн (знижка — 20%)

Знижки в "Аврорі" до 14 лютого

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети пропонують товари за зниженими цінами:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце для нових.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце для нових. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купувати більше, ніж планувалося, чи пробувати нові продукти.

Знижки стимулюють людей купувати більше, ніж планувалося, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш популярні товари знижуються, щоб прискорити їх продаж.

Наприкінці сезону ціни на менш популярні товари знижуються, щоб прискорити їх продаж. Стратегічна цінова політика. Хоча іноді знижки стосуються продуктів із близьким терміном придатності, частіше це частина загальної маркетингової стратегії магазину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у "АТБ" різко обвалили ціни на 5 популярних продуктів.