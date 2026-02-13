Переговори з Росією зайшли у глухий кут? Що дізналися ЗМІ та кажуть в Україні

Переговорний процес саботує Москва, вона лише тягне час

Перед новим раундом переговорів про припинення війни в Україні, вони зайшли в глухий кут. Будь-які справжні переговори мали б початися з припинення вогню, а те, що відбувається зараз — імітація з боку Кремля.

Що треба знати:

На прямих переговорах між Україною та Росією наполягав Трамп

Однак РФ лише імітує процес, вона зацікавлена лише в одному — затягувати час

Для України брати участь у таких перемовинах важливо, щоб довести Трампу, що ми прагнемо миру

Чому переговори зайшли в глухий кут

Як пише Politico з посиланням на джерела, США не хочуть укладати угоду про гарантії безпеки доти, доки Київ і Москва не досягнуть спільної угоди про припинення війни. Однак оскільки Росія продовжує наполягати на своїх вимогах щодо виведення ЗСУ з Донбасу, на що не погоджується Україна, мирний процес зупинився.

У Вашингтоні вважають, що підписання гарантій безпеки для України ще до мирної угоди може її зірвати. Водночас президент США Дональд Трамп не намагається використовувати угоду як важіль тиску на президента України Володимира Зеленського.

Він (Трамп – Ред.) хоче залагодити та закріпити безліч питань, перш ніж підписувати угоду. Він не хоче його просто підписати, і якщо це завадить подальшим мирним переговорам, то який у цьому сенс? – сказав американський чиновник про гарантії безпеки

Чиновник додав, що й Україна й Росія сильно зміцнилися у своїх позиціях. Однак "всі відчувають, що є шлях вперед".

Переговори в Абу-Дабі

Росія лише тягне час та імітує переговорний процес — Портников

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников впевнений, що жодні перемовини, які відбуваються під час воєнних дій, не можуть призвести до якихось реальних результатів. Щоб почався реальний переговорний процес, має відбутися насамперед припинення вогню.

Поки припинення вогню немає, будь-які перемовини використовуються Росією для просто затягування часу … Перемовини, на яких обговорюються технічні деталі при відсутності політичного рішення щодо завершення війни, сприяють цілі президента Російської Федерації затягувати час до січня 2028 року, коли Дональд Трамп залишить овальний кабінет і можна буде думати, що робити далі, — каже Портников

Оглядач наголосив, що глава Росії Володимир Путін звик "пересиджувати" демократично обраних лідерів, бо термін їхніх повноважень рано чи пізно спливає. Натомість Путін залишається правителем РФ.

Єдине питання, яке нас має цікавити, пояснює Портников, чи вистачить у Росії ресурсів для продовження війни до 2028 року. Якщо ні — війна закінчиться за президентства Трампа і він буде вважатися тим, хто її завершив. Якщо ж ресурсів РФ вистачатиме, війна триватиме з тією чи іншою мірою інтенсивності.

Жодних реальних результатів переговорів немає — нардеп Костенко

Нардеп, секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко також вважає, що переговори на цьому етапі не є успішними. Як він сказав "РБК-Україна", не варто вірити заявам про прогрес переговорів

Тобто вони намагаються схилити нас до поступок. І коли вони надають свої аргументи, то тут мало що скажеш. І ти не можеш надати якісь контраргументи. Я вважаю, що на даному етапі ці переговори безрезультативні. … повірте, я спілкуюсь з людьми, про досягнення мені ніхто не казав. Все як було, так і є, — зазначив Костенко

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський також підтвердив, що переговори зайшли у глухий кут через те, що Москва продовжує наполягати, щоб їй віддали українські території. Він додав, що президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України у найближчі тижні.