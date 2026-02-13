Росія атакує Україну новими "Гарпіями": чому ці дрони важче заглушити, пояснив експерт

"Гарпія А-1" може нести до 150 кг вибухівки

Росія під час атаки на Одесу в ніч на 13 лютого використала нову серію ударних дронів "Гарпія А-1". Вони можуть краще опиратися українським засобам радіоелектронної боротьби.

"Телеграф" запитав у керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", ветерана ЗСУ Віктора Тарана, чим це загрожує та що означає. Зазначимо, що за наявними даними використана була серія "КК", оснащена 16-елементною CRPA-антеною "Комета-М16". Попередні версії мали CRPA-антену "Комета-М12".

Зазначимо, що "Гарпія-А1" — це модифікація дрона-камікадзе типу "шахед". CRPA-антена "Комета" захищає навігацію дрона від радіоперешкод і хибних сигналів, фільтруючи їх і стабілізуючи супутниковий зв’язок. Як розповів експерт, проти ворожих дронів можна боротися або підміною координат (спуфінгом), щоб дрон не розумів, куди летить або перевантаженням каналу управління.

"Їхня "Комета", яка була 4-канальна, 8-канальна, 12-канальна, зараз 16-канальна — означає, що вона стала стійкіша для нашого РЕБу. Вона стала стійкішою, тому що вона скаче більше по діапазонах, зловити її важче, і, відповідно, важче заглушити", — пояснює принцип роботи оновленої російської "вундерваффе" Віктор Таран.

Дрон серії КК/ Джерело: t.me/war_home

Керівник центру підготовки операторів дронів наголошує — українці знайдуть спосіб протидії, це питання часу в перегонах озброєнь. Проте наголошує — РЕБ проти "шахедів" все ще менш ефективний за кінетичний вплив — збиття. "Потрібні дрони-перехоплювачі, наприклад типу "крило", які працюють на декілька десятків кілометрів, або перехоплювачі типу P1-SUN, які літають на 5-7 км. На останній фазі — мобільні вогневі групи та фізичне укриття", — резюмує Таран.

Проте навіть зі знаходженням протидії новій "Кометі", та використанню сучасних технологічних АІ-перехоплювачів з дешевими ракетами чи лазерами, забезпечити 100% збиття — неможливо. "Телеграф" раніше пояснював, чому.

Що відомо про дрон "Гарпія А-1"

Ще в 2024 році в РФ почали виробляти новий ударний дрон великої дальності "Гарпія А-1". На нього встановлювали китайський двигун та збирали в Іжевську. Вони дуже схожі на "шахеди", але мають певну відмінність. Окрім двигуна це система "Комета".

Дрон "Гарпія А1"

Основні характеристики дрона "Гарпія А1"

Максимальна злітна вага — 300 кг

Може переносити до 150 кг вибухівки

Максимальна швидкість — 185 км/год

Дальність польоту — до 1 500 км

Перше використання дрона проти України, за повідомленнями російських телеграм-каналів, було 21 липня 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський дрон "Гербера" випускає FPV-безпілотники над Сумами. Їхніми цілями можуть стати системи ППО або розвідка їхніх позицій.