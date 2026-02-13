Живе за кордоном під час війни: як виглядає теща Олександра Усика, і що про неї відомо

Жінка веде непублічне життя

Олександр Усик — український чемпіон з боксу, до якого після його гучних поєдинків та перемог прикута увага громадськості. Українці стежать у соцмережах не лише за самим спортсменом, а й за його дружиною та дітьми. А торік його дружина Катерина показала рідкісні фото із мамою — тещею Усика.

Що варто знати:

Теща Олександра Усика — колишня вчителька з Кривого Рогу

Вона народила дочку Катю у російському Красноярську, але потім родина переїхала до Криму

Нині вона живе в Іспанії та допомагає виховувати онуків

розповідає, що відомо про маму дружини Олександра Усика і як вона виглядає.

Олександр і Катерина Усики. Фото: коллаж "Телеграф", Getty Images

Теща Усика — живе в тіні і няньчить онуків

Про матір Катерини Усик (у дівоцтві Хмелевської) відомо не так багато, оскільки сім’я намагається вести досить закритий спосіб життя. У мережі навіть відрізняються дані про її справжнє ім’я: але сама Катя розказала, що її маму звуть Ірина Анатоліївна.

Жінка родом із Кривого Рогу. Як розповідала Катерина Усик в інтерв’ю Славі Дьоміну, її батьки познайомилися у Криму, але деякий час жили у Красноярську (де й народилася Катерина), після чого родина повернулася до Сімферополя.

Катерина Усик із мамою. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate

За словами Катерини, її мати завагітніла нею буквально за два тижні після початку стосунків із батьком Михайлом. Відомо, що він працював таксистом, а вона була вчителькою математики.

У тому ж інтерв’ю Катерина розповіла, що її батьки під час війни в Україні мешкають в Іспанії. Там разом із ними перебувають і двоє синів Усиків — Кирило та Михайло. Дружина боксера регулярно відвідує дітей та батьків в Іспанії, також час від часу хлопчики прилітають із мамою до України.

У мережі є рідкісні фото, де Катерина показала свою маму. Вони разом зображені на прогулянці біля моря, ймовірно, в Іспанії. Останні фото з цієї країни на сторінці дружини Усика датовані листопадом 2025 року.

Катерина Усик із дітьми. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate

