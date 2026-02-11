Від двійників до дітей і партнерів: у мережі розмірковують про цифри в українському паспорті

Позначка в офіційному документі стала приводом для масштабного "інтернет-розслідування"

Український паспорт та закордонний паспорт містять цікаві цифри, значення яких розуміють далеко не всі. Особливу увагу привертає нижня частина документа, де серед персональних даних розміщений двозначний код, що став причиною численних здогадок.

У мережі Threads розгорілася бурхлива дискусія через допис користувачки, яка припустила, що останні цифри в нижньому рядку документа вказують на кількість людей у світі, що мають ідентичну до вашої зовнішність. "Телеграф" розповість детальніше про це.

Сьогодні дізналась цікавий факт: оці обведені цифри — це кількість людей, які на вас схожі. Виходить, десь там ходять наші двійники пише авторка допису.

Українці миттєво відреагували на таку теорію, перетворивши обговорення на справжній парад народної творчості та гумору. Серед варіантів того, що можуть означати ці цифри, припускали навіть кількість майбутніх дітей у власника документа.

Також не обійшлося без традиційних жартів про застілля. Деякі користувачі запевняють, що це кількість пляшок алкоголю, які треба "виставити" за отримання паспорта, або ж кількість гостей, яких доведеться пригощати на святкуванні нової "корочки". Окремі коментатори згадували навіть інтимні параметри або ж оцінку зовнішності за десятибальною шкалою, яку нібито ставить працівник міграційної служби під час оформлення документа.

Думка ШІ та фахівців

Деякі допитливі юзери вирішили не гадати і звернулися по допомогу до штучного інтелекту. ChatGPT пояснив їм, що це лише контрольний код для перевірки правильності даних, який допомагає системам в аеропортах швидко зчитувати інформацію та захищати документ від підробок.

Крапку в обговоренні поставила фахівчиня прикордонної служби. Вона пояснила, що ці цифри є технічним маркером, який використовується виключно для верифікації даних під час сканування. За її словами, для власника паспорта це число не несе жодного персонального сенсу, проте воно критично важливе для прикордонників, оскільки підтверджує, що дані зчитані правильно і паспорт є справжнім.

