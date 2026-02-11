Рус

Пасажири завжди лякаються: чому літаки ремонтують скотчем

Марина Бондаренко
Це звичайна технічна процедура

Іноді пасажири літака, які чекають на посадку, можуть помітити, що на деякі його ділянки клеять скотч. Багато хто відразу лякається, але є й ті, хто жартує з приводу всієї ситуації.

Попри поширену думку, це не звичайний скотч чи ізоляційна стрічка, а сертифікований матеріал, який використовують для тимчасового усунення дрібних пошкоджень. Детальніше пояснив "Інформатор".

В авіації дозволено застосовувати лише матеріали, що пройшли відповідну сертифікацію. Тому техніки використовують спеціальну алюмінієву стрічку з клейкою основою. Вона має сертифікат якості та зберігається у контрольованих умовах, що гарантує її безпечне використання.

Чому літаки ремонтують скотчем
Процес ремонту деяких деталей літака.

Таку стрічку застосовують у випадках незначних механічних дефектів, наприклад, при пошкодженні заклепок або елементів аеродинамічних поверхонь літака. У деяких ситуаціях її можуть використовувати навіть на зовнішніх частинах двигуна.

Алюмінієва стрічка виконує одразу кілька функцій: вона відбиває тепло та світло, захищає поверхню від вологи й пилу, а також тимчасово закриває дрібні пошкодження корпусу літака. Використання такого матеріалу є стандартною технічною процедурою і не впливає на безпеку польотів.

