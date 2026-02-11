Пасажири завжди лякаються: чому літаки ремонтують скотчем

Це звичайна технічна процедура

Іноді пасажири літака, які чекають на посадку, можуть помітити, що на деякі його ділянки клеять скотч. Багато хто відразу лякається, але є й ті, хто жартує з приводу всієї ситуації.

Попри поширену думку, це не звичайний скотч чи ізоляційна стрічка, а сертифікований матеріал, який використовують для тимчасового усунення дрібних пошкоджень. Детальніше пояснив "Інформатор".

В авіації дозволено застосовувати лише матеріали, що пройшли відповідну сертифікацію. Тому техніки використовують спеціальну алюмінієву стрічку з клейкою основою. Вона має сертифікат якості та зберігається у контрольованих умовах, що гарантує її безпечне використання.

Процес ремонту деяких деталей літака.

Таку стрічку застосовують у випадках незначних механічних дефектів, наприклад, при пошкодженні заклепок або елементів аеродинамічних поверхонь літака. У деяких ситуаціях її можуть використовувати навіть на зовнішніх частинах двигуна.

Алюмінієва стрічка виконує одразу кілька функцій: вона відбиває тепло та світло, захищає поверхню від вологи й пилу, а також тимчасово закриває дрібні пошкодження корпусу літака. Використання такого матеріалу є стандартною технічною процедурою і не впливає на безпеку польотів.

