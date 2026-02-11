Рус

Новий обвал цін в АТБ: які 5 популярних товарів можна купити з великою знижкою

Денис Подставной
Знижки в АТБ
Знижки в АТБ. Фото Колаж "Телеграфу"

Вигідні пропозиції найчастіше є стратегії цінової політики магазинів

В українських супермаркетах регулярно діють різноманітні акції. Під час них знижки різні товари можуть перевищувати навіть 50%.

Що потрібно знати:

В АТБ "зрізали" цінники на популярні товари

Місцями знижки більш ніж 50%

Економія виходить суттєва

"Телеграф" розповідає про 5 товарів у "АТБ", які прямо зараз продають з великим дисконтом. Акційні пропозиції діятимуть до 17 лютого.

  • Ковбаса варена докторська М’ясна крамниця/Своя лінія (550г) — 111 гривень замість 187 (знижка 40%)
  • Пельмені Левада з яловичиною (800г) – 112 гривень замість 188 (знижка 40%)
  • Цукерки Milka молочні з горіховою начинкою (110г) – 112 гривень замість 171 (знижка 34%)
  • Чай Ahmad чорний (100г) – 65 гривні замість 100 (знижка 35%)
  • Гель для душу Nivea (250г) – 61 гривня замість 102 (знижка 40%)
Знижки в АТБ
Знижки в АТБ

Чому товари потрапляють на знижки?

  • Звільнення полиць для нових постачань.
  • Залучення покупців.
  • Сезонні розпродажі.

Іноді акції стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "АТБ" обвалилися ціни на популярну українську каву.

