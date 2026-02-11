Новий обвал цін в АТБ: які 5 популярних товарів можна купити з великою знижкою
Вигідні пропозиції найчастіше є стратегії цінової політики магазинів
В українських супермаркетах регулярно діють різноманітні акції. Під час них знижки різні товари можуть перевищувати навіть 50%.
Що потрібно знати:
В АТБ "зрізали" цінники на популярні товари
Місцями знижки більш ніж 50%
Економія виходить суттєва
"Телеграф" розповідає про 5 товарів у "АТБ", які прямо зараз продають з великим дисконтом. Акційні пропозиції діятимуть до 17 лютого.
- Ковбаса варена докторська М’ясна крамниця/Своя лінія (550г) — 111 гривень замість 187 (знижка 40%)
- Пельмені Левада з яловичиною (800г) – 112 гривень замість 188 (знижка 40%)
- Цукерки Milka молочні з горіховою начинкою (110г) – 112 гривень замість 171 (знижка 34%)
- Чай Ahmad чорний (100г) – 65 гривні замість 100 (знижка 35%)
- Гель для душу Nivea (250г) – 61 гривня замість 102 (знижка 40%)
Чому товари потрапляють на знижки?
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Залучення покупців.
- Сезонні розпродажі.
Іноді акції стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.
