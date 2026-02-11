Новий обвал цін в АТБ: які 5 популярних товарів можна купити з великою знижкою

Вигідні пропозиції найчастіше є стратегії цінової політики магазинів

В українських супермаркетах регулярно діють різноманітні акції. Під час них знижки різні товари можуть перевищувати навіть 50%.

Що потрібно знати:

В АТБ "зрізали" цінники на популярні товари

Місцями знижки більш ніж 50%

Економія виходить суттєва

"Телеграф" розповідає про 5 товарів у "АТБ", які прямо зараз продають з великим дисконтом. Акційні пропозиції діятимуть до 17 лютого.

Ковбаса варена докторська М’ясна крамниця/Своя лінія (550г) — 111 гривень замість 187 (знижка 40%)

Пельмені Левада з яловичиною (800г) – 112 гривень замість 188 (знижка 40%)

Цукерки Milka молочні з горіховою начинкою (110г) – 112 гривень замість 171 (знижка 34%)

Чай Ahmad чорний (100г) – 65 гривні замість 100 (знижка 35%)

Гель для душу Nivea (250г) – 61 гривня замість 102 (знижка 40%)

Знижки в АТБ

Чому товари потрапляють на знижки?

Звільнення полиць для нових постачань.

Залучення покупців.

Сезонні розпродажі.

Іноді акції стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

