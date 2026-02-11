"Неможливо навіть уявити": політологи жорстко оцінили чутки про перемовини з Путіним у Москві

У Москві усвідомлюють неприйнятність формату

Можливість зустрічі російського лідера РФ Володимира Путіна з представниками українського керівництва за нинішніх умов виглядає малоймовірною. Подібний формат переговорів у Москві може розглядатися як крок до капітуляції.

Що потрібно знати:

Візит до Москви за нинішніх умов виглядав би як згода на умови агресора

У Москві розуміють нереалістичність такого сценарію, тому озвучують такі пропозиції

Таку зустріч експерти вважають нереальною

У коментарі "Телеграфу" політичний експерт Євген Магда та політолог Володимир Фесенко висловили свою думку щодо цієї теми. У висновках співрозмовники зійшлися.

Магда висловив сумнів у реалістичності такого сценарію. За його словами, у Росії навіть потенційну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можуть розглядати як основа для капітуляції України.

Уявити, що Путін зустрічається з Будановим (Кирилл Буданов, голова Офісу президента — Ред.) або Умєровим (Рустем Умєров, голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО), — Ред.), я не можу з тієї простої причини, що навіть зустріч із Зеленським там розглядається як основа для капітуляції. Якщо буде досягнуто домовленості про те, що Україна капітулює, тоді Путін може зустрічатися хоч із вами, хоч зі мною. У всіх інших випадках мене мучать невиразні сумніви пояснив він.

Євген Магда. Фото: facebook.com/yevhen.mahda

Він також додав, що у логіці російської сторони візит представника країни, яка стала жертвою агресії, до агресора може трактуватися як крок до підписання капітуляції.

Зрозуміло, що вони будуть розповідати про гарантії безпеки і все інше. Але в цій логіці, якщо жертва, якщо представник жертви агресії приїжджає до агресора, очевидно для того, щоб підписувати капітуляцію. З цього треба виходити додав Магда.

Водночас Володимир Фесенко каже, що подібна зустріч "цілком нереальна".

Це зовсім неможливо. І в Москві це чудово розуміють, тому й висувають таку пропозицію, неприйнятну для України сказав співрозмовник.

Обидва експерти зійшлися на думці, що зараз такі переговори виглядають малоймовірними.

Володимир Фесенко

