На черзі весна. Синоптик розповів про можливі сценарії

Зима ще не відступила: синоптик назвав терміни приходу весни в Україні

До завершення календарної зими залишилось менше трьох тижнів. А от метеорологічна весна має свої правила і не завжди збігається з датами в календарі.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів "Телеграфу" про те, яку весну можна очікувати цього року.

"Нинішня зима начебто ще і не вийшла за рамки відведеного їй календарем часу, але тривалі люті морози створили враження, ніби вона безкінечна", — каже синоптик.

Постригань зазначив, що зимовий сезон 2025-2026 років на Черкащині може потрапити до трійки найхолодніших за останні 15 років. При цьому європейська кліматична агенція Copernicus повідомила, що січень 2026-го став п'ятим найтеплішим на планеті за весь час спостережень. Водночас Європа пережила найхолодніший січень з 2010 року.

Віталій Постригань

Найхолоднішим у кліматичній історії регіону залишається сезон 1996 року з температурою -7,6°. Втім, лютий поточного року ще не завершився, тому остаточні висновки робити рано.

Синоптик пояснив, що метеорологічна весна починається зі стійкого переходу середньодобової температури через 0° у бік підвищення. На Черкащині це зазвичай відбувається 2 березня. Проте атмосферна циркуляція може змістити ці терміни, тому весни бувають ранні або пізні.

Синоптик про особливості ранних весен

Особливості весен в Україні

"Ранні весни зазвичай бувають затяжними та оманливими. Для них характерне неодноразове повернення холодів. Пізні весни, навпаки, бувають дружними і теплими в другій половині, без загрози пізніх заморозків.

У квітні та травні можливі посушливі умови. Польові роботи можуть затриматися до кінця квітня. Весняне водопілля може бути вираженим, з максимумом у другій половині березня. Часто вода виходить на заплаву, іноді досягає небезпечних позначок", — пояснює Постригань.

Зараз в атмосфері відбувається активна перебудова процесів з північних на південні. Атлантика надсилає один за одним циклонічні вихори на континент.

За попередніми розрахунками, у найближчі вихідні добре насичені вологою циклони з південного заходу рухатимуться у напрямку України. Для Черкащини це означає помірні, а місцями значні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу.

Прогноз погоди на 14 лютого - Укргідрометцентр

Постригань попередив про зворотний бік теплого "сюрпризу" весни. Через коливання температури повітря близько 0° може спостерігатись хлюпанина під ногами, сирість та ожеледиця.

Завдяки збільшенню висоти сонця тривалість світлого часу вже сягає майже 10 годин. "Маленькі кроки весни" відчуваються майже щодня, хоча до офіційного початку сезону залишилось ще 18 днів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що потепління мчить в Україну. Деяким регіонам пощастить з погодою.