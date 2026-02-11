Її "зробив" другий чоловік: якою була до популярності зрадниця Повалій

Молода Повалій здобувала перемоги для України на міжнародних конкурсах, але втекла до РФ

Таїсія Повалій — колись одна з найвідоміших співачок української естради, яка не лише виїхала до РФ, а й підтримала кремлівську політику після початку великої війни. На батьківщині вона стала заслуженою та народною артисткою, але після 2014 року перекреслила своє минуле і стала запроданкою.

Що варто знати

Таїсія Повалій виросла в проблемній родині на Київщині та здобула перше визнання на фестивалі "Слов’янський базар"

Кар'єрний зліт співачки відбувся завдяки шлюбу з продюсером Ігорем Ліхутою, який повністю взяв на себе розкрутку її образу

Після багаторічного успіху в Україні виконавиця обрала бік агресора, отримала паспорт РФ та публічно виправдовує війну проти рідної країни

Таїсія Повалій (дівоче прізвище — Гирявець) народилася 10 грудня 1964 року в селі Шамраївка, що на Київщині. Вона виросла у співочій родині, але батьки не були заможними — вони були звичайними селянами. Перший гонорар отримала ще в шість років за виступ із дитячим ансамблем.

У родині Таїсії були й складнощі — батько мав проблеми з алкоголем і часто підіймав руку на маму. Через це дівчині вже підлітком довелося наполягати на розлученні батьків.

Таїсія Повалій у молодості. Фото з вікдритих джерел

Навчалася Повалій у Київському музичному училищі імені Глієра та почала співочу кар’єру в середині 1980-х років, спочатку працювала у Державному Київському Мюзік-холі, а згодом здобула популярність на конкурсах — у 1990-му перемогла на "Нових іменах", а в 1993-му взяла Гран-Прі фестивалю "Слов’янський базар".

Таїсія Повалій до популярності. Фото з відкритих джерел

У 18 років майбутня зрадниця України вийшла заміж ха Володимира Повалія — він займався аранжуваннями та був частиною музичного кола, коли сама Таїсія тільки починала будувати кар'єру. За рік у пари народився син Денис. Пара прожила у шлюбі 11 років і розлучилася, бо Таїсія заявила, що йде до іншого — продюсера Ігоря Ліхути.

Весілля Таїсії Повалій та Володимира Повалія. Фото з відкритих джерел

Саме він і допоміг нікому не відомій Повалій стати популярною. Він виконував для неї роль не тільки чоловіка, а й продюсера, композитора, звукорежисера, менеджера і навіть костюмера. Ліхута буквально вивів співачку на новий рівень у творчості.

Таїсія Повалій та Ігор Ліхута. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

У 1990-х та 2000-х Повалій була серед найвідоміших голосів української естради. Вона виступала як сольна артистка, отримала звання Заслуженої та Народної артистки України. Однак після 2014 року вона переїхала до Росії і припинила свою діяльність на батьківщині. Згодом вона отримала російське громадянство та почала відкрито підтримувати політику Кремля. За це її звинуватили у виправданні агресії та закликах на підтримку війни проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Повалій зараз — після пластики на "уколів краси". Артистка вже багато років на сцені і її віддані фанати могли помітити, що в молодості вона виглядала навіть старшою, ніж зараз.