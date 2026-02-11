Не сидів склавши руки під час війни: куди зник ексміністр оборони та генерал у відставці Степан Полторак

Він максимально уникає публічності під час війни

Степан Полторак – відомий український військовий, державний діяч та генерал армії України у відставці. З 2014 до 2019 року він очолював міністерство оборони, проте після приходу до влади Зеленського зник з публічного простору.

Що варто знати:

Полторак таємно допомагає ЗСУ та виконує доручення головкома

Генерал веде закритий спосіб життя і зник із публічного простору

Наприкінці 2025 року Росія оголосила ексміністра у розшук

"Телеграф" розповідає, що відомо про генерала Степана Полторака та що він робить під час війни в Україні.

Степан Полторак у 2021 році. Фото: Getty Images

Що відомо про Полторака?

Степан Полторак народився 11 лютого 1965 року на Одещині, сьогодні йому виповнився 61 рік. Він пройшов шлях від курсанта до найвищих державних постів. З 2002 до 2014 року він очолював академію внутрішніх військ МВС України. З березня по жовтень 2014 року Полторак був командувачем Внутрішніх військ МВС, а потім став першим командувачем відновленої Національної гвардії України.

Степан Полторак. Фото: https://www.facebook.com/audiomagazin

У жовтні 2014 року під час президентства Петра Порошенка Степан Тимофійович очолив міністерство оборони України. У жовтні 2018 року міністр подав рапорт про звільнення з військової служби. Це була формальна вимога закону "Про національну безпеку", згідно з яким з 1 січня 2019 року посаду міністра має обіймати цивільна особа. Після цього його вже як цивільного призначили на цю посаду знову, і він пробув на ній до серпня 2019 року.

Полторак після відставки та під час війни

Після відставки з посади міністра оборони Степан Полторак веде здебільшого непублічний спосіб життя. Весь цей час він практично зник із медіапростору. Відомо лише те, що у 2018 році він захистив дисертацію та є доктором наук з державного управління.

Степан Полторак та Мартін Брест. Фото: https://www.facebook.com/martin.brest

Наприкінці 2025 року в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Степана Полторака в Росії було оголошено в розшук. А його останнє повідомлення у соцмережі датоване кінцем 2022 року, у ньому він вітав військових зі святами та закликав до підтримки армії.

Однак, як виявилося, навіть у відставці генерал допомагав українській армії і виконував окремі завдання на прохання головнокомандувача. Про це розповів співробітник першого військового радіо "Армія ФМ" Мартин Брест. Він особисто знайомий зі Степаном Полтораком і привітав його з днем народження у своєму Facebook, додавши спільне фото та розповівши деякі деталі про генерала.

Скріншот посту Мартина Бреста у Фейсбук

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина екс-міністра оборони Полторака. Народила йому єдиного сина і залишається у тіні.