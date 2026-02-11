"На поклон царю". Що в Раді кажуть про можливу поїздку українських переговірників до Путіна в Москву

Зустрітися з Путіним можна у третій країні

З'явилася інформація, нібито розглядається можливість приїзду української делегації в Москву на переговори особисто з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак у Раді вважають, що цього робити не варто.

Що треба знати:

Можлива поїздка українських переговорників до Москви буде використана російською пропагандою

Якщо навіть є потреба у зустрічі з Путіним, це можна зробити на нейтральній території

Кирилу Буданову їхати у РФ небезпечно, тому це дуже малоймовірно

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. За його словами, якщо українські переговірники приїхали б до Москви, у Росії це представлятимуть як "українці ідуть на поклон російському царю".

Пропаганда буде також казати, що це ознака, що "українцям потрібніше", тому вони готові їхати до Москви. В дипломатії важлива симетрія. Слабенький аргумент — що треба їхати, бо все вирішує Путін а не члени російської делегації. За такою логікою, взагалі не треба спілкуватися з російською делегацією, — пояснив свою думку нардеп

Він додав, що зустрітися з Путіним можна і в нейтральному місці. Це стала дипломатична практика. Водночас сам факт, що українська делегація їде до Москви, буде використаний російською пропагандою.

Також Мережко прокоментував чутки, що одним з членів української делегації, що може поїхати до Москви, буде глава Офісу президента Кирило Буданов. Однак, за оцінкою Мережка, це нереально, бо надто небезпечно. Як відомо, росіяни підступні й не зважають ані на мораль, ані на міжнародне право.

Ця ідея з поїздкою в Москву мені нагадує сюжет з Гоголя "Ніч перед Різдвом", коли "делегація" козаків приїхала до Петербургу на зустріч з царицею. Тобто хтось в оточенні Путіна мислить такими образами, — резюмував Мережко

Нардеп Павленко нагадав про позицію Зеленського

Нардеп Ростислав Павленко (ЄС) сказав "Телеграфу", що зараз є заява президента України Володимира Зеленського про неприйнятність такої поїздки, і запрошення росіян до Києва. "Дезавуювання не чув", — зазначив нардеп.

Українська делегація може поїхати у Москву — що відомо

Як пише Telegram-канал "Ukraine context", посилаючись на свої джерела, ідея поїздки нашої делегації до Москви виникла через те, що люди, які входять у російську переговорну делегацію, не мають жодного впливу у РФ та повноважень приймати відповідні рішення. Через це переговори фактично "стоять на місці".

Тому на останніх перемовинах прозвучала фраза, що "сенсу безкінечно кататися в ОАЕ чи США немає, й потрібно зустрічатися там, де реально буде вирішуватися, як усе рухатиметься далі". Гарантами безпеки для нашої делегації мають виступити спецпосланець США Стів Віткофф і бізнесмен, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер

"Їх літак має прилетіти до Варшави, де забере наших переговорників і полетить до "Внуково" (у Москві, — Ред.). Після чого обидві делегації проведуть прямі переговори з Путіним", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли будуть нові переговори і чи є зміни у позиції Росії. Зібрано головні заяви українського президента Володимира Зеленського.