Мобільний зв'язок дорожчає: чи вигідно зараз змінювати оператора

Українці масово переносять номери до інших операторів

Мобільні оператори готують чергове підвищення тарифів, пояснюючи це зростанням витрат на електроенергію та паливо. Проте експерти вважають, що причини подорожчання глибші — і пов’язані не лише з війною та блекаутами, а й із улаштуванням самого ринку.

"Телеграф" розбирався, що насправді відбувається з цінами і чому зміна оператора — не вирішення проблеми

Що відповіли у Київстар

У відповіді на запит "Телеграфа" компанія "Київстар" повідомила, що обслуговує понад 22 млн мобільних абонентів і близько 1,2 млн користувачів домашнього інтернету по всій Україні.

Основний ресурс для роботи мережі — електроенергія. Влітку 2025 року її вартість для бізнесу у вечірні години зросла на 60%. Крім того, значно збільшилися витрати на паливо. У грудні, під час масштабних блекаутів, споживання пального зросло більш ніж в 11 разів — до 1,1 млн літрів на місяць. Це суттєво підвищило витрати на підтримку роботи мережі.

У компанії підтвердили, що підвищують вартість окремих тарифів, які не змінювалися понад рік. При цьому абонентам обіцяють додаткові опції: збільшені пакети послуг, можливість перейти на інший тариф і збереження послуги "Суперсили".

Відповідь "Київстару" на запит

Компанія зазначає, що підвищення тарифів є вимушеним кроком для збереження стабільної роботи зв'язку та інтернету в умовах війни та економічних викликів.

За даними аналітиків, подорожчають шість тарифних пропозицій:

"Смачний",

"Київстар Комфорт 2018",

"LOVE UA Базовий",

"LOVE UA Свобода/Свобода 2022",

"Безлім Соцмережі",

"Без меж lite",

"ТВІЙ Улюблений".

Вартість зросте на 50-90 грн, при цьому буде збільшено обсяг ГБ для роумінгу в межах Roam Like At Home. Детальну інформацію про зміни абоненти отримають у SMS-повідомленнях до 15 лютого.

ЗМІ також повідомляли про можливе підвищення тарифів українського оператора Vodafone, проте у відповідь на запит "Телеграфа" в компанії повідомили, що жодних змін на даний момент немає.

Чому насправді зростають тарифи

Телеком-аналітик Олександр Глущенко в коментарі "Телеграфу" пояснює, що на ринку, де працює всього три великих гравці, піднімати тарифи дуже легко.

"Особливо, коли номер мобільного телефону є фінансовим номером. Як то кажуть, абонент нікуди не подінеться, тому маємо те, що маємо. Мала кількість гравців на ринку призводить до того, що абонент перебуває в не найвигіднішій позиції", — каже експерт.

Олександр Глушенко/Facebook-сторінка

При цьому у абонентів завжди залишається умовний вибір між трьома операторами, а отже, перенести номер на більш вигідний тариф все ще можливо. Так, за даними Національної комісії, за минулий рік 223 406 користувачів перенесли свої номери до оператора "Лайфселл". Однак і це не завжди гарантує вигідні тарифи.

Міграція абонентів між операторами у 2025 році

Кількість номерів, які перенесли між операторами

"Скоріш за все, вам як "новобранцю" робитимуть знижку за те, що ви прийшли. Але потім, коли ви станете вже постійним абонентом, ситуація буде інша. Це особливості українського маркетингу. У нас чомусь вирішили, що новий клієнт, абонент має отримати якісь преференції, а зі старого, лояльного клієнта можна "доїти" по повній", — каже Глущенко.

Зміну вартості тарифів експерт пояснює не лише офіційно озвученими причинами. За його словами, за роки роботи операторів кількість тарифних пропозицій зросла настільки, що керувати ними стало складно.

В ідеалі тарифів має бути три — дешевий, середній і дорогий. Але був період, коли їх створювали десятками, а то й сотнями. Багато абонентів уже не пам'ятають, до якого тарифу підключені. Зараз оператори скорочують лінійку і спрощують структуру Олександр Глущенко

Крім того, на ринку зростають операційні витрати. В таких умовах, зазначає експерт, додаткові витрати в кінцевому підсумку перекладаються на споживача.

"За будь-які зміни та нововведення в бізнесі платить кінцевий клієнт. Мобільний зв'язок тут нічим не відрізняється від інших сфер", — резюмує він.

Проблема комунікації операторів

Пояснення причин подорожчання тарифів не вражають абонентів, скоріше — обурюють, адже в умовах відключення світла і зростання цін живуть не лише бізнеси, а й звичайні українці.

"У деяких мобільних операторів є проблеми з комунікаціями. Вони вибудувані нелогічно. У кінцевого споживача, який читає релізи компанії, новини, складається хибне враження, коли з одного боку рапортують про "успішний успіх", про доходи бізнесу, а з іншого кажуть, що немає грошей для надання базових послуг", — вважає Олександр Глущенко.

Якби комунікація була вибудувана інакше, тобто коли оператор дійсно пояснював би, що весь прибуток, усю маржу він витрачає на придбання генераторів і обслуговування обладнання, то риторика про підняття цін була б логічною.

Експерт вважає, що чесною позицією було б пряме визнання браку коштів. За його словами, у абонентів виникає недовіра, коли компанії одночасно заявляють про фінансові труднощі та повідомляють про купівлю непрофільних активів.

Він зазначає, що споживачі не готові платити за підтримку певної маржинальності бізнесу, особливо якщо послуга надається не в повному обсязі. В такому разі, на його думку, логічним виглядала б оплата тільки за ті години, коли зв'язок фактично доступний.

Маржа — це різниця між собівартістю послуги та ціною, за якою її продають. Наприклад, якщо послуга коштує компанії 100 грн, а продається за 150 грн, то 50 грн — це маржа. Це не чистий прибуток: із цих грошей покривають зарплати, оренду, податки та інші витрати.

Проблема ж полягає в тому, що запас розуміння з боку абонента вичерпався в перші два роки відключень світла, а за останні три роки вартість деяких тарифних планів уже піднялася в три рази. При цьому значно багатшими українські громадяни не стали.

Мобільним операторам потрібно знаходити консенсус із кінцевим споживачем. Я як абонент не готовий постійно платити за сервіс, який не отримую. І на якомусь етапі я скажу: "Давайте погодинну оплату мобільного зв'язку". Але маркетологи, мобільні оператори так не захочуть, вони хочуть, щоб і маржа була у бізнесу, тому що вони захищають наступний фінансовий рік і поводяться відповідно до тих показників, які пообіцяли акціонерам Олександр Глущенко

Олександр Глущенко

Незважаючи на вже постійне зростання вартості мобільних тарифів, якість надаваних послуг фактично не поліпшується — про це регулярно пишуть у соціальних мережах.

"Так, може, проблема не в грошах, а в організації процесу? Я хочу сказати, що мобільні оператори роблять дуже багато, вони чесно працюють, просто виклики збільшуються. Але тоді кошти варто витрачати на модернізацію мережі, а не на купівлю різних компаній", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вартість електроенергії для підприємств уперше досягла 15 гривень за кіловат-годину, що означає зростання одразу на 85%. З урахуванням тарифу на передачу мережами та ПДВ фактична ціна для бізнесу становить близько 22 гривень за кіловат-годину.