Тепер зрозуміло, чому Лелека: українці наробили мемів про Нацвідбір на Євробачення (фото)

Українці завжди охоче жартували над пісенним конкурсом

В Україні пройшов фінал Національного відбору на пісеннний конкурс Євробачення, який відбудеться у Відні. Україну представлятиме артист, який тримав найвищі бали і від журі, і від глядачів.

Українці не могли оминути увагою таку подію і створили безліч смішних мемів в соціальних мережах. "Телеграф" зібрав деякі з них до вашої уваги.

На одному з мемів зображено суддів Національного відбору, які сидять на сцені. А між кріслами розміщені декоративні елементи, які здалеку нагадують кал'яни.

"Тішусь, як прогресує Нацвідбір. Нарешті суддям поставили кал'яни", — жартують в мережі.

На наступному мемі фото колишнього глави ОП Андрія Єрмака, який дивиться уважно дивиться телевізор. Де в цей сами час йде Національний відбір на Євробачення-2026.

"Нагадую, що сьогодні всі ми експерти з Євробачення", — пише автор.

Ще один мем стосується відомого журналіста-розслідувача Михайла Ткача. Пропонується відправити його на конкурс.

"На Євробачення у Відень треба відправляти Михайла Ткача. На виході буде класне відео. — Де проголосувать за Ткача?", — жартують користувачі.

На наступному зображенні показаний логотип "Дії". А також слова молитви системних адміністраторів додатку, які натякають на постійні збої в програмі під час подібних голосувань.

"Сисадміни Дії під час голосування Євробачення: Господи, Господи, Господи Боже, ти один нам допоможеш", — жартує автор.

Наступний мем зображує самопроголошеного "апостола" Володимира Мунтяна. Який зі сцени веде свою "проповідь".

"Наш Фаворит", — пише автор.

Інший мем показує учасників відбору під час виступу. Через костюми, схожі на шкільну форму, їх відразу "назвали" однокласниками.

"Ті самі однокласники виступають на першому дзвонику. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає", — жартують користувачі.

Наступний мем містить кадр з голівудського фільму "Сутінки". Герої стоять на балконі та з гордливими обличчями дивляться на глядачів.

"Тим часом Дія, яка витримала голосування Нацвідбору. Ні разу не впала", — пише автор.

Наступний мем має філософське спрямування. Автор відзначає що українці завжди жваво обговорювали відбори на Євробачення.

"Можна дивитись вічно на три речі: як горить вогонь, як тече вода та як українці сперечаються у вечір Нацвідбору" — йдеться в дописі.

Ще один мем показує, що Лелека перемогла нібито через раціональний підхід до Нацвідбору. Вона дістанеться до Відня без додаткових витрат.

"Україну на Євробаченні буде представляти Лелека, бо тільки вона може долетіти до Відня без літака. Все продумано", — зазначає автор.

