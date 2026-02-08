Не вихваляйтеся і не починайте нові справи 8 лютого: суворі заборони цього дня
В цей день не варто займатися справами, пов'язаними з розрахунками
Цієї неділі, 8 лютого, християни східного обряду вшановують пам'ять великомученика Теодора Стратилата. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 20 лютого.
Теодор відкрито сповідував християнство в часи жорстких гонінь. Він був підданий катуванням за те, що демонстративно знищив язичницьких ідолів.
Навіть попри тиск імператорської влади, святий не зрікся віри, за що і був страчений. У православній традиції його шанують як покровителя воїнів, захисників і людей, яким доводиться приймати складні рішення під тиском страху.
Традиції та прикмети 8 лютого
У цей день віряни звертаються до святого Теодора з молитвами про захист — не лише фізичний, а й внутрішній. Традиційно вважається, що він допомагає тим, хто стоїть перед моральним вибором або перебуває у стані страху й невизначеності.
- 8 лютого морозно, але ясно — весна буде стриманою, без різких змін погоди;
- на деревах лежить сніг — знак затяжного холоду;
- у природі тиша в цей день — в домі буде внутрішній спокій.
Що не можна робити 8 лютого
- приймати імпульсивні рішення — необдуманий крок в цей день може закріпити хибний шлях;
- вихвалятися досягненнями чи фізичною силою — це може "обнулити" плоди праці, за повір'ями;
- починати справи зі злим наміром — все, закладене цього дня на обмані, швидко руйнується;
- починати справи, пов'язані з розрахунками — вважається, що вони не матимуть удачі.
