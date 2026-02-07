Названо переможця Нацвідбору 2026: хто представить Україну на Євробаченні

Євробачення 2026 відбудеться у травні, в австрійському місті Відень

Цієї суботи, 7 лютого, відбувся фінал Національного відбору і українці дізналися, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2026. У травні до Відня вирушить співачка, яка отримала найвищі бали і від журі, і від глядачів.

Що варто знати

Гурт Leléka представить Україну на Євробаченні-2026 у Відні

Колектив здобув перемогу серед десяти фіналістів із композицією "Ridnym"

Конкурсна пісня присвячена темі внутрішнього очищення та пошуку світла через подолання життєвих труднощів

У 2026 році Україну на Євробаченні представить співачка Leléka, яка виконає пісню "Ridnym" і підкорить Європу своїм неймовірним голосом.

Хто така LELÉKA

LELÉKA — музичний проєкт, який було засновано у Берліні. Виконавиця поєднує українські традиції із сучасними стилями у своїй творчості — арт-поп, джаз і фолк. Її справжнє ім'я — Вікторія Корінкова. Дівчина народилася 10 листопада 1990 року в місті Першотравневе (зараз Шахтарське), що на Донеччині. Навчалася Вікторія у Київському національному університеті імені Карпенка-Карого.

Співачка LELÉKA. Фото: Суспільне

Фолькджаз гурт було засновано у 2016 році. Серед учасників також — піаніст Роберт Вінредер, контрабасист Томас Колярчик і барабанщик Якоб Гегнер.

Співачка LELÉKA. Фото: instagram.com/leleka_music

За словами дівчини, за перші роки життя у Німеччині вона постійно відчувала провину, адже хотіла бути поряд із друзями і їздити з ними на Схід України. Тоді артистка прийняла рішення давати благодійні концерти та співала українські народні пісні.

За право представити Україну на 60-му пісенному конкурсі боролися 10 учасників: Valeriya Force з піснею "Open Our Hearts", MOLODI — "Legends", Monokate — "ТYТ", The Elliens — "Crawling Whispers", LAUD — "Lightkeeper", Leléka — "Ridnym", Mr. Vel — "Do Or Done", Khayat — "Герци" (переміг у голосуванні в "Дії"), Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)", ЩукаРиба — "Моя земля".

Для LELÉKA це перший Нацвідбір. Співачка вирішила спробувати свої сили і перемогла. На сцені у Відні від України прозвучить трек "Ridnym".

