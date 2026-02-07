"Вишити нову долю": про що пісня, з якою Leléka представить Україну на Євробаченні

Прихований зміст треку "Ridnym"

Цієї суботи, 7 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2026. Свої пісні представили 10 учасників, але перемогу здобула співачка Leléka з піснею "Ridnym" яка й поїде до австрійської столиці, і представить Україну на 70-му пісенному конкурсі.

Що варто знати

Співачка Leléka стала переможницею Нацвідбору і представить Україну на 70-му конкурсі Євробачення у Відні

Тріумфальна пісня "Ridnym" присвячена темі внутрішнього відродження, захисту близьких та подоланню страхів

У тексті композиції — метафора вишивання нової долі та образи природи як символ незламності й повернення додому

Про що трек "Ridnym"

Композиція "Ridnym" — це історія про зміни, страх і відродження, яку LELÉKA написала ще на початку 2022 року під впливом протестних настроїв і прагнення захистити близьких і рідних. За словами артистки, пісня народилася в Берліні з бажання "широко розправити крила й накрити ними Україну".

Співачка Leléka. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Текст "Ridnym" — це метафора — коли ми долаємо власні страхи і починаємо "вишивати" нову долю, навіть серед руйнування і змін може прорости нове життя. Композиція містить образи природи — від коріння до дерев — які підсилюють тему сили, витривалості й повернення додому.

Текст пісні "Ridnym"

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller.

Переклад пісні "Ridnym"

Зелене іржавіє — довірся змінам,

Усе минає, як би це не звучало.

Червоне стає пилом, відламане від гілки,

Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.

Виш’ю, виш’ю,

Виш’ю нову долю.

Виш’ю, виш’ю рідним,

Найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Нову долю виш’ю,

Рідним, найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні події Нацвідбору на Євробачення 2026. Ми вели текстову онлайн-трансляцію.