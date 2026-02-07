Рус

Нацвідбір на Євробачення 2026: пряма трансляція фіналу (відео)

Тетяна Кармазіна
Фіналісти Нацвідбору 2026 Новина оновлена 07 лютого 2026, 11:41
Фіналісти Нацвідбору 2026. Фото Колаж "Телеграфу"

Грандіозне шоу стартує о 19:00

Цієї суботи в Києві відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2026, що пройде у Відні, Австрія. Десять конкурсантів змагатимуться за шанс представляти Україну на 70-му міжнародному пісенному конкурсі, а переможця визначать глядачі та журі.

Фінал Національного відбору можна буде безплатно дивитися як в Україні, так і за кордоном. Пряма трансляція розпочнеться о 18:00 із передшоу, а основна частина фіналу — о 19:00. Також трансляція вперше буде доступна у повноцінному форматі з перекладом жестовою мовою.

Ведучими головної музичної події року стали незмінний голос конкурсу Тімур Мірошниченко та популярна телеведуча Леся Нікітюк. Музичною продюсеркою цьогорічного відбору виступила Джамала.

Нацвідбір на Євробачення 2026: онлайн

Де дивитися трансляцію:

Трансляція доступна на всіх платформах Суспільного Мовлення:

Як голосувати:

Доля учасників залежить від глядачів та журі у співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування розпочнеться після виступу всіх фіналістів, про що оголосять ведучі в прямому ефірі. Голосування за свого фаворита на конкурсі проходить у два способи:

  1. Застосунок Дія: під час прямого ефіру відкриється опитування у розділі "Сервіси".
  2. SMS: відправлення повідомлення з номером учасника (від 1 до 10) на короткий номер 7576. З одного номера можна надіслати лише одне SMS за одного артиста (повторні голоси не враховуються).

10 фіналістів Нацвідбору 2026

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts
  2. MOLODI — legends
  3. Monokate — TYT
  4. The Elliens — Crawling Whispers
  5. LAUD — LIGHTKEEPER
  6. LELÉKA — Ridnym
  7. Mr. Vel — Do or Done
  8. KHAYAT — Герці
  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
  10. ЩукаРиба — Моя земля

Нагадаємо, що Jerry Heil є фавориткою Нацвідбору, яка відбудеться у суботу, 7 лютого. Усього за право представляти Україну на Євробаченні 2026 у Відні змагаються 10 учасників.

