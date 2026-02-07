Нацвідбір на Євробачення 2026: пряма трансляція фіналу (відео)

Грандіозне шоу стартує о 19:00

Цієї суботи в Києві відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2026, що пройде у Відні, Австрія. Десять конкурсантів змагатимуться за шанс представляти Україну на 70-му міжнародному пісенному конкурсі, а переможця визначать глядачі та журі.

Фінал Національного відбору можна буде безплатно дивитися як в Україні, так і за кордоном. Пряма трансляція розпочнеться о 18:00 із передшоу, а основна частина фіналу — о 19:00. Також трансляція вперше буде доступна у повноцінному форматі з перекладом жестовою мовою.

Ведучими головної музичної події року стали незмінний голос конкурсу Тімур Мірошниченко та популярна телеведуча Леся Нікітюк. Музичною продюсеркою цьогорічного відбору виступила Джамала.

Нацвідбір на Євробачення 2026: онлайн

Де дивитися трансляцію:

Трансляція доступна на всіх платформах Суспільного Мовлення:

Телебачення: Канал Суспільне Культура.

Канал Суспільне Культура. YouTube: Офіційний канал "Євробачення Україна" (також доступна версія з англійським коментарем).

Офіційний канал "Євробачення Україна" (також доступна версія з англійським коментарем). Онлайн-платформи: Сайти suspilne.media та eurovision.ua.

Сайти suspilne.media та eurovision.ua. Мобільний застосунок: У розділі "Дія.ТБ" у застосунку Дія.

У розділі "Дія.ТБ" у застосунку Дія. Радіо: Прямий ефір на Радіо Промінь.

Як голосувати:

Доля учасників залежить від глядачів та журі у співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування розпочнеться після виступу всіх фіналістів, про що оголосять ведучі в прямому ефірі. Голосування за свого фаворита на конкурсі проходить у два способи:

Застосунок Дія: під час прямого ефіру відкриється опитування у розділі "Сервіси". SMS: відправлення повідомлення з номером учасника (від 1 до 10) на короткий номер 7576. З одного номера можна надіслати лише одне SMS за одного артиста (повторні голоси не враховуються).

10 фіналістів Нацвідбору 2026

Valeriya Force — Open Our Hearts MOLODI — legends Monokate — TYT The Elliens — Crawling Whispers LAUD — LIGHTKEEPER LELÉKA — Ridnym Mr. Vel — Do or Done KHAYAT — Герці Jerry Heil — Catharticus (Prayer) ЩукаРиба — Моя земля

Нагадаємо, що Jerry Heil є фавориткою Нацвідбору, яка відбудеться у суботу, 7 лютого. Усього за право представляти Україну на Євробаченні 2026 у Відні змагаються 10 учасників.