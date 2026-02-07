Нацвідбір на Євробачення 2026: пряма трансляція фіналу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Грандіозне шоу стартує о 19:00
Цієї суботи в Києві відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2026, що пройде у Відні, Австрія. Десять конкурсантів змагатимуться за шанс представляти Україну на 70-му міжнародному пісенному конкурсі, а переможця визначать глядачі та журі.
Фінал Національного відбору можна буде безплатно дивитися як в Україні, так і за кордоном. Пряма трансляція розпочнеться о 18:00 із передшоу, а основна частина фіналу — о 19:00. Також трансляція вперше буде доступна у повноцінному форматі з перекладом жестовою мовою.
Ведучими головної музичної події року стали незмінний голос конкурсу Тімур Мірошниченко та популярна телеведуча Леся Нікітюк. Музичною продюсеркою цьогорічного відбору виступила Джамала.
Нацвідбір на Євробачення 2026: онлайн
Де дивитися трансляцію:
Трансляція доступна на всіх платформах Суспільного Мовлення:
- Телебачення: Канал Суспільне Культура.
- YouTube: Офіційний канал "Євробачення Україна" (також доступна версія з англійським коментарем).
- Онлайн-платформи: Сайти suspilne.media та eurovision.ua.
- Мобільний застосунок: У розділі "Дія.ТБ" у застосунку Дія.
- Радіо: Прямий ефір на Радіо Промінь.
Як голосувати:
Доля учасників залежить від глядачів та журі у співвідношенні 50/50. Глядацьке голосування розпочнеться після виступу всіх фіналістів, про що оголосять ведучі в прямому ефірі. Голосування за свого фаворита на конкурсі проходить у два способи:
- Застосунок Дія: під час прямого ефіру відкриється опитування у розділі "Сервіси".
- SMS: відправлення повідомлення з номером учасника (від 1 до 10) на короткий номер 7576. З одного номера можна надіслати лише одне SMS за одного артиста (повторні голоси не враховуються).
10 фіналістів Нацвідбору 2026
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- MOLODI — legends
- Monokate — TYT
- The Elliens — Crawling Whispers
- LAUD — LIGHTKEEPER
- LELÉKA — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- KHAYAT — Герці
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- ЩукаРиба — Моя земля
Нагадаємо, що Jerry Heil є фавориткою Нацвідбору, яка відбудеться у суботу, 7 лютого. Усього за право представляти Україну на Євробаченні 2026 у Відні змагаються 10 учасників.