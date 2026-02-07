Цю помилку робить кожен: чому не варто заварювати чай окропом

Правильна температура води є важливою основою смачного і корисного чаю

Надто гаряча вода під час заварювання суттєво впливає на смак та аромат чаю. Також використання окропу може позбавити його корисних властивостей.

Температура води, насамперед, залежить від сорту чаю. "Телеграф" розповість про приготування цього напою.

Чому не можна заливати чай окропом

Чайне листя містить немало антиоксидантів, вітамінів та амінокислот. Від надто високої температури води, під час заварювання напою, більшість цих компонентів руйнуються. Зокрема, одні найпотужніших антиоксидантів — катехіни, за високої температури втрачають свої властивості.

Яка має бути температура

Чорний чай можна заварювати дуже гарячою водою. Її температура може сягати 90-95 градусів.

Чорний чай може "витримати" найвищу температуру заварювання

Традиційний китайський чай улун, який за ступенем ферментації стоїть між зеленим та чорним чаями — краще заварюється за температури 80-90 градусів. За таких умов напій розкриває свій екзотичний смак та аромат.

Листя чаю може руйнуватись від дії високих температур та псувати смак напою

Листя білого або зеленого чаю, відрізняється тонкою і тендітною структурою. Через високу температуру в ньому руйнуються ефірні олії, що створюють тонкий аромат — напій стає неприємним і гірким на смак. Оптимальною температурою води є 70-80 градусів для зеленого чаю і 60-70 градусів для білого.

Зелений чай не витримує високих температур через тендітне листя

Не менш важливу роль грає час заварювання напою. Наприклад, зелений чай потрібно заварювати близько 2-3 хвилин, білий від 3 до 5 хвилин, чорний 4-5 хвилин, а улун — 3-4 хвилини. Також, напій стане гірким, якщо його надто довго настоювати.

Фруктові чаї можна заливати навіть дуже гарячою водою

Як визначити температуру води без термометра

Закип'ятіть чайник. Відкрийте кришку — так вода охолоне до:

90-95°C — за 2-3 хвилини після закипання.

після закипання. 80-85°C — за 5-7 хвилин після закипання.

після закипання. 70-75°C — за 10 хвилин після закипання.

Правильна температура води при приготуванні чаю розкриває смак та аромат напою

