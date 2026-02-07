Рус

Асиметрія та жаб’ячі голови на фасаді: хто збудував цей незвичайний будинок у Харкові

Наталя Граковська
Будинок із жабами на вулиці Котляревського, 14
Будинок із жабами на вулиці Котляревського, 14. Фото Колаж "Телеграфу"

Будинок із жаб’ячими головами вже понад сто років прикрашає Москалівку

Район Москалівка у Харкові відомий не лише тим, що там свого часу жили співачка Клавдія Шульженко та мариніст Михайло Ткаченко, а й багатьма цікавими будівлями. Одна з таких стоїть на вулиці Котляревського, 14 і відома як будинок із жабами.

Асиметричний двоповерховий цегляний будинок у стилі модерн збудували у 1910-1912-х роках на замовлення дружини колезького асесора Ольги Кнітчер. Спочатку будинок був забарвлений у зелений колір, а фасад між вікнами другого поверху був прикрашений жаб’ячими головами.

Москалівка Харків будинок з жабами старі фото
Будинок з жабами у Харкові. Фото: kharkovgo.com

За однією з легенд, жабами будівлю оздобили через близьке розташування до річки Лопань. Увечері на тихій вулиці було чути кумкання. Також є припущення, що це відсилання до давньоєгипетської богині дітонародження та родючості Хекат.

Чому будинок у Харкові прикрасили жабами

Вважається, що будинок із жабами спроєктував Василь Кричевський, який також розробляв фасади Будинку вчених і Торгового дому в Харкові. Але документальних підтверджень цьому немає. За інформацією KharkovGo, будинок із жабами з’явився в той час, коли Кричевський працював у Полтаві над будівництвом Полтавського земства (тепер краєзнавчий музей), а до Харкова приїздив до своєї родини. Ймовірно, в один із таких приїздів він і отримав пропозицію спроєктувати будинок із жабами.

Будинок із жабками Харків Москалівка — фото
Жаби на фасаді будинку. Фото: moniacs.kh.ua

У 1970 році будівля втратила первісний вигляд через перебудову мансарди. Згодом вікна у будинку замінили на пластикові, а на фасаді з’явилися кондиціонери та супутникова тарілка.

Харків Москалівка будинок з жабами фото
Будинок із жабами у 2025 році. Фото: Facebook/Харків. Вчора сьогодні та завтра

Раніше "Телеграф" розповідав про будинок із жабами у Дніпрі. Раніше цей маєток належав промисловцю Емілю Вюрглеру.

#Історія #Харків #Архітектура