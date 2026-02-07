Асиметрія та жаб’ячі голови на фасаді: хто збудував цей незвичайний будинок у Харкові

Будинок із жаб’ячими головами вже понад сто років прикрашає Москалівку

Район Москалівка у Харкові відомий не лише тим, що там свого часу жили співачка Клавдія Шульженко та мариніст Михайло Ткаченко, а й багатьма цікавими будівлями. Одна з таких стоїть на вулиці Котляревського, 14 і відома як будинок із жабами.

Асиметричний двоповерховий цегляний будинок у стилі модерн збудували у 1910-1912-х роках на замовлення дружини колезького асесора Ольги Кнітчер. Спочатку будинок був забарвлений у зелений колір, а фасад між вікнами другого поверху був прикрашений жаб’ячими головами.

Будинок з жабами у Харкові. Фото: kharkovgo.com

За однією з легенд, жабами будівлю оздобили через близьке розташування до річки Лопань. Увечері на тихій вулиці було чути кумкання. Також є припущення, що це відсилання до давньоєгипетської богині дітонародження та родючості Хекат.

Вважається, що будинок із жабами спроєктував Василь Кричевський, який також розробляв фасади Будинку вчених і Торгового дому в Харкові. Але документальних підтверджень цьому немає. За інформацією KharkovGo, будинок із жабами з’явився в той час, коли Кричевський працював у Полтаві над будівництвом Полтавського земства (тепер краєзнавчий музей), а до Харкова приїздив до своєї родини. Ймовірно, в один із таких приїздів він і отримав пропозицію спроєктувати будинок із жабами.

Жаби на фасаді будинку. Фото: moniacs.kh.ua

У 1970 році будівля втратила первісний вигляд через перебудову мансарди. Згодом вікна у будинку замінили на пластикові, а на фасаді з’явилися кондиціонери та супутникова тарілка.

Будинок із жабами у 2025 році. Фото: Facebook/Харків. Вчора сьогодні та завтра

Раніше "Телеграф" розповідав про будинок із жабами у Дніпрі. Раніше цей маєток належав промисловцю Емілю Вюрглеру.