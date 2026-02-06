Єдиний у своєму роді: як у Києві в 50-х з’явився дитячий басейн серед житлових будинків (фото)

Він пропрацював близько 40 років

Посеред житлових будинків Києва колись працював дитячий басейн. Подібних об’єктів у столиці більше не зводили ні раніше, ні пізніше.

Його збудували наприкінці 1950-х років на Першотравневому масиві в Києві, на вулиці Уманській. Басейн став місцем відпочинку для дітей і працював просто серед житлової забудови. Про його історію написали в "UAinfo".

У 1970-х роках споруду оновили. Там звели павільйон із допоміжними приміщеннями, а саму чашу басейну збільшили до 25 на 10 метрів та облаштували чотири доріжки. Після реконструкції басейн почав працювати протягом усього року.

Колись тут купалися діти. Фото: Телеграф

Згодом об’єкт передали новому власнику — ПЗЗ. Після цього басейн отримав назву "Локомотив".

У 1990-х роках басейн припинив роботу. Відтоді територію не використовують.

Ймовірно з 2017 року ділянка огороджена високим парканом.

Незвичний басейн серед столичних багатоповерхівок у 50-х роках. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто насправді вигадав стіл-тумбу, який був популярний в СРСР. Його ще називали стіл-книжка за характерний спосіб розкладання. Та не всі знають, що сам стіл вигадали не в радянські часи.