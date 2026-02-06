Росіяни ніколи не вгадають. Яке українське слово неможливо перекласти на іншу мову
Часто його можна зустріти в літературних творах
В українській мові є унікальні та автентичні слова, які неможливо перекласти на іншу мову. До прикладу, "легіт".
За даними великого тлумачного словника (ВТС) сучасної української мови, "легіт" — це легкий, приємний вітерець, шум чи гомін, які нагадають легкі пориви вітру. Частіше це слово вживається в поетичному та художньому стилі для опису руху повітря.
"Легіт" не діалектизм, а автентичне українське слово. Воно не перекладається на інші мови, навіть російську. Єдині варіанти для перекладу, це використання простих синонімів — легкий вітер тощо. Однак дослівного перекладу "леготу" не існує.
Досить часто це слово зустрічається в літературних творах, адже вважається дуже поетичним та милозвучним. До прикладу:
- Вона спускається в долину, де тінь і легіт і трава (В.Стус).
- Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті як пух легенькі білі хмаринки (Коцюб., І, 1955, 111);
- Але ось щось затремтіло, В небі щось зашелестіло, Ніби легіт, мов вітрець. (Перв., Райдуга.., 1960, 162);
- До неї леготом полину (Сос., Вибр., 1941, 219).
Нагадаємо, що українське слово "паляниця" також не можна перекласти на інші мови.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно буде "щегол".