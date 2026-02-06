Стала відьмою у популярному українському серіалі. Куди зникла ведуча "Лото-Забави" і як виглядає зараз

З 2022 року актриса повністю відмовилася від російської мови

Відома ведуча та актриса Лариса Руснак стала героїнею нового популярного україномовного серіалу "Тиха Нава". Зірка протягом 19 років вела з Анатолієм Гнатюком лотерею "Лото-Забава".

Що потрібно знати:

Лариса Руснак — актриса театру, кіно та телебачення з більш ніж 40-річним стажем

Вона відома як ведуча "Лото-Забава" та одна з перших актрис українського дубляжу

Руснак активно займається волонтерством і відмовилася від російських проєктів у 2014 році

Лариса Руснак народилася 28 січня 1962 року у Подільську Одеської області. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого, та з 1983 року працює у Київському національному академічному драматичному театрі імені І. Франка.

З 2001 по 2019 рік Руснак вела програму "Лото-Забава" (на телеканалах "1+1" та "ICTV") і навіть потрапила до Книги рекордів України. Також актриса однією з перших приєдналася до українського дубляжу: її голосом говорили героїні серіалу "Друзі", а також Анджеліна Джолі та Джулія Робертс.

Анатолій Гнатюк та Лариса Руснак. Фото: wikipedia.org

Артистка, якій зараз 64 роки, знялася у багатьох українських серіалах і фільмах. Серед них: "День народження Буржуя", "Вкрадене щастя", "Друге життя", "Сувенір з Одеси", "Вітер зі сходу", "Мирний-21", "Шлях поколінь", "Кава з кардамоном" та інші.

Де зараз Лариса Руснак

Руснак активно грає у театрі, теле- та кінопроєктах, при цьому ще у 2014 році українська зірка категорично відмовилася брати участь у російських проєктах. Окрім кар’єри актриса займається і волонтерською діяльністю: вона виїжджає на фронт до українських бійців, відвідує шпиталі та реабілітаційні центри.

Лариса Руснак (друга зліва) із колегами. Фото: instagram.com/larysarusnakofficial

В інтерв’ю OBOZ.UA 2024 року актриса зізналася, що 24 лютого 2022 року для неї, як і для всіх українців, стало страшною датою. З Києва вона того дня виїхала до Львова, але невдовзі повернулася до столиці. Крім того, Руснак повністю відмовилася від спілкування російською мовою як у публічному просторі, так і в побуті.

Лариса Руснак. Фото: instagram.com/larysarusnakofficial Лариса Руснак. Фото: instagram.com/larysarusnakofficial

У серіалі "Тиха Нива" разом із Ларисою Руснак, яка втілює таємничого жіночого персонажа — відьму — грає український актор Михайло Жонін — зірка серіалу "Пес". Чоловік оскандалився незадовго до вторгнення.