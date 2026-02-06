Хірург Могила, проктолог Нетуди, інженер Пєтух: українці захопили Threads смішними прізвищами
У коментарях користувачі поділились курйозними родовими іменами
У мережі Threads завірусились дописи та коментарі зі смішними прізвищами українців. До прикладу, можна зустріти і хірурга Могилу, і навіть проктолога Нетуди.
Початок смішному тренду поклала користувачка у Threads, яка опублікувала скриншот даних своєї посилки. Жінка замовила взуття з сайту з продажу вживаних речей, яке їй відправила людина з прізвищем Грибок.
Виглядає це досить кумедно, адже грибок — це специфічне захворювання шкіри та нігтів, яке досить часто можна підчепити через необроблене взуття чи у басейні, спільному душі тощо.
Чимало людей насмішив цей курйоз і вони почали ділитись схожими випадками в коментарях. Хтось працював з колегою на прізвище Шмаль, у когось був інженер Пєтух чи трихолог Алопеція.
Найдотепніші коментарі:
- Хехе, нарешті і я використала свій запилений скрін (Отримувач Мудло В. — ред)
- А я колись робила переказ на особу з таким прізвищем (Шахрай — ред.)
- Колись влаштувалась до нас на роботу жінка з прізвищем "Шмаль". Коли шукали її документи прозвучала фраза від бухгалтера: "Куди я Шмаль засунула?!" Мене просто винесло.
- Принесли мені документи. Директор і інженер. Виконав Пєтух. Перевірив Півень. Я кричала чаєчкою.
- У нас в лікарні одночасно працювали два хірурги з прізвищами Каліч та Могила. Важкий був вибір.
- У нас проктолог Нетуди фамілію має.
- Найс, трихолог — Алопеція, дієтолог — Жиркова.
