Хірург Могила, проктолог Нетуди, інженер Пєтух: українці захопили Threads смішними прізвищами

У коментарях користувачі поділились курйозними родовими іменами

У мережі Threads завірусились дописи та коментарі зі смішними прізвищами українців. До прикладу, можна зустріти і хірурга Могилу, і навіть проктолога Нетуди.

Початок смішному тренду поклала користувачка у Threads, яка опублікувала скриншот даних своєї посилки. Жінка замовила взуття з сайту з продажу вживаних речей, яке їй відправила людина з прізвищем Грибок.

Допис про прізвище Грибок

Виглядає це досить кумедно, адже грибок — це специфічне захворювання шкіри та нігтів, яке досить часто можна підчепити через необроблене взуття чи у басейні, спільному душі тощо.

Чимало людей насмішив цей курйоз і вони почали ділитись схожими випадками в коментарях. Хтось працював з колегою на прізвище Шмаль, у когось був інженер Пєтух чи трихолог Алопеція.

Найдотепніші коментарі:

Хехе, нарешті і я використала свій запилений скрін (Отримувач Мудло В. — ред)

А я колись робила переказ на особу з таким прізвищем (Шахрай — ред.)

Колись влаштувалась до нас на роботу жінка з прізвищем "Шмаль". Коли шукали її документи прозвучала фраза від бухгалтера: "Куди я Шмаль засунула?!" Мене просто винесло.

Принесли мені документи. Директор і інженер. Виконав Пєтух. Перевірив Півень. Я кричала чаєчкою.

У нас в лікарні одночасно працювали два хірурги з прізвищами Каліч та Могила. Важкий був вибір.

У нас проктолог Нетуди фамілію має.

Найс, трихолог — Алопеція, дієтолог — Жиркова.

