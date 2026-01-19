Дружина Усика влаштувала чоловікові сюрприз у Таїланді (фото)
Усик відсвяткував 39-річчя у Таїланді
Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), влаштувала чоловікові вечірку в Таїланді. Захід був присвячений дню народження боксера.
Що потрібно знати
- 17 січня Усику виповнилося 39 років
- Катерина влаштувала чоловікові вечірку на острові Пханган (Таїланд)
- Усик поділилася яскравими моментами із заходу
Відповідною публікацією Катерина поділилася в Instagram. Дружина яскраво привітала коханого з днем народження.
Катерина вітала чоловіка у короткій світлій сукні, а саме святкування завершилося видовищним піротехнічним шоу. Дружина спортсмена коротко прокоментувала знімки.
З днем народження, мій Олександре
Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).
Раніше Усик засвітилася в шубі італійського бренду MalaMati. Коштує такий верхній одяг, як невелика квартира.
Додамо, що Олександр зараз готується до свого наступного бою. Очікується, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане "Бронзовий бомбардувальник".