Дружина Усика влаштувала чоловікові сюрприз у Таїланді (фото)

Усик відсвяткував 39-річчя у Таїланді

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), влаштувала чоловікові вечірку в Таїланді. Захід був присвячений дню народження боксера.

Що потрібно знати

17 січня Усику виповнилося 39 років

Катерина влаштувала чоловікові вечірку на острові Пханган (Таїланд)

Усик поділилася яскравими моментами із заходу

Відповідною публікацією Катерина поділилася в Instagram. Дружина яскраво привітала коханого з днем народження.

Катерина вітала чоловіка у короткій світлій сукні, а саме святкування завершилося видовищним піротехнічним шоу. Дружина спортсмена коротко прокоментувала знімки.

З днем народження, мій Олександре Катерина Усик

Олександр Усик цілує дружину/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Олександр Усик/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Святковий феєрверк/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Вусік відсвяткував день народження у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина та Олександр Усикі/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Вусік відсвяткував день народження у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Раніше Усик засвітилася в шубі італійського бренду MalaMati. Коштує такий верхній одяг, як невелика квартира.

Додамо, що Олександр зараз готується до свого наступного бою. Очікується, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане "Бронзовий бомбардувальник".