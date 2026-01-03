Дружина Усика похвалилася шубою за ціною квартири (фото)

Дружина українського чемпіона показала сімейні знімки

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) показала, як святкувала Новий рік. Пара провела вечір у сімейному колі.

Що потрібно знати

Катерина Усик поділилася з підписниками сімейними знімками

Дружина боксера на фото позувала у шубі престижного бренду

Усики також займаються благодійністю

На знімках Катерина засвітилася у шубі італійського бренду MalaMati. На це звернув увагу quinzelmagazinee.

Олександр та Катерина Усики/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина позувала для фото у сірій шубі MalaMati із хутра шиншили з коміром. Вартість такої в Україні оцінюється в 1137470 грн. За такі гроші в Україні можна придбати невелику квартиру.

В українських маркетплейсах можна знайти дану шубу

Додамо, Катерина бере активну участь у благодійності разом із чоловіком, фокусуючись на допомозі дітям та сім’ям в Україні, включаючи збір коштів на лікування. Наприклад, у грудні 2025 року Усики зробили вагомий внесок у боротьбі маленького українця Матвія за життя. Хлопчик хворіє на м’язову дистрофію Дюшена. Катерині та Олександру вдалося зібрати майже 3 млн доларів на його лікування.

Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Нагадаємо, Усик наприкінці грудня 2025 року відвідав вечір боксу "The Ring V: Ніч самураїв". У головному бою шоу пройшов чемпіонський поєдинок Наоя Іноуе — Давід Пікассо. У Саудівській Аравії Олександр назвав ім’я бажаного суперника.