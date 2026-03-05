Рус

Аль-Потап виїхав із ОАЕ? Українці висміяли репера-втікача та Настю Каменських

Катерина Любимова
Потап та Настя Каменських Новина оновлена 05 березня 2026, 17:19
Потап та Настя Каменських. Фото Колаж "Телеграфу"

Потап заявив, що в Дубаї має офіс

Відомий репер Потап та його дружина Настя Каменських, які виїхали з України та виставили на продаж свій особняк, стали героями нових жартів у мережі на тлі загостреної ситуації на Близькому Сході.

Що відомо:

  • Потап на початку війни втік з України за кордон і в Дубаї орендує офіс
  • Після ударів Ірану по Дубаю українці висміяли Потапа, що йому знову довелося тікати з країни

Українці висміяли Потапа та Настю Каменських

У соціальній мережі Threads користувачі створили мем, зобразивши Потапа у традиційному арабському головному уборі та підписавши картинку: "Відомий співак Аль-Потап виїхав з ОАЕ". Українці таким чином висміюють артистів, які на початку війни залишили Україну, але за кордоном виявилося не так уже й безпечно.

Потап, меми, жарти
Українці жартують, що Потап з’їжджав із Дубая

Раніше Потап розповідав, що разом із Настею Каменським орендує віллу в Барселоні за 5500 євро на місяць і квартиру в Маямі за 4500 доларів на місяць. Також він має офіс у Дубаї, за який він платить на рік 12 000 доларів.

Потап та Настя Каменських
Потап та Настя Каменських живуть за кордоном

Але після ударів Ірану по Дубаю українці потролили репера, мовляв, йому знову довелося терміново тікати:

  • "Він із гуманітарною місією в Маямі";
  • "Абу Пот-Тапі Аль-СлавІк Бал Аґан;
  • "Я б додав-невідомий якийсь тіп, який він співак!".

Не обійшлося і без жартів про Настю Каменських:

  • "І з ним Алі Каменська";

Зазначимо, що артистка на початку війни активно підтримувала Україну та співала патріотичні пісні, але тепер орієнтується на іспанський ринок.

Настя Каменських зараз, що відомо
Настя Каменських

"Телеграф" писав раніше, що українці з гумором згадали про Влада Яму. Танцюрист також втік з України до США.

