Аль-Потап виїхав із ОАЕ? Українці висміяли репера-втікача та Настю Каменських

Потап заявив, що в Дубаї має офіс

Відомий репер Потап та його дружина Настя Каменських, які виїхали з України та виставили на продаж свій особняк, стали героями нових жартів у мережі на тлі загостреної ситуації на Близькому Сході.

Що відомо:

Потап на початку війни втік з України за кордон і в Дубаї орендує офіс

Після ударів Ірану по Дубаю українці висміяли Потапа, що йому знову довелося тікати з країни

Українці висміяли Потапа та Настю Каменських

У соціальній мережі Threads користувачі створили мем, зобразивши Потапа у традиційному арабському головному уборі та підписавши картинку: "Відомий співак Аль-Потап виїхав з ОАЕ". Українці таким чином висміюють артистів, які на початку війни залишили Україну, але за кордоном виявилося не так уже й безпечно.

Українці жартують, що Потап з’їжджав із Дубая

Раніше Потап розповідав, що разом із Настею Каменським орендує віллу в Барселоні за 5500 євро на місяць і квартиру в Маямі за 4500 доларів на місяць. Також він має офіс у Дубаї, за який він платить на рік 12 000 доларів.

Потап та Настя Каменських живуть за кордоном

Але після ударів Ірану по Дубаю українці потролили репера, мовляв, йому знову довелося терміново тікати:

"Він із гуманітарною місією в Маямі";

"Абу Пот-Тапі Аль-СлавІк Бал Аґан;

"Я б додав-невідомий якийсь тіп, який він співак!".

Не обійшлося і без жартів про Настю Каменських:

"І з ним Алі Каменська";

Зазначимо, що артистка на початку війни активно підтримувала Україну та співала патріотичні пісні, але тепер орієнтується на іспанський ринок.

Настя Каменських

"Телеграф" писав раніше, що українці з гумором згадали про Влада Яму. Танцюрист також втік з України до США.