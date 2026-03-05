Аль-Потап виїхав із ОАЕ? Українці висміяли репера-втікача та Настю Каменських
Потап заявив, що в Дубаї має офіс
Відомий репер Потап та його дружина Настя Каменських, які виїхали з України та виставили на продаж свій особняк, стали героями нових жартів у мережі на тлі загостреної ситуації на Близькому Сході.
Що відомо:
- Потап на початку війни втік з України за кордон і в Дубаї орендує офіс
- Після ударів Ірану по Дубаю українці висміяли Потапа, що йому знову довелося тікати з країни
Українці висміяли Потапа та Настю Каменських
У соціальній мережі Threads користувачі створили мем, зобразивши Потапа у традиційному арабському головному уборі та підписавши картинку: "Відомий співак Аль-Потап виїхав з ОАЕ". Українці таким чином висміюють артистів, які на початку війни залишили Україну, але за кордоном виявилося не так уже й безпечно.
Раніше Потап розповідав, що разом із Настею Каменським орендує віллу в Барселоні за 5500 євро на місяць і квартиру в Маямі за 4500 доларів на місяць. Також він має офіс у Дубаї, за який він платить на рік 12 000 доларів.
Але після ударів Ірану по Дубаю українці потролили репера, мовляв, йому знову довелося терміново тікати:
- "Він із гуманітарною місією в Маямі";
- "Абу Пот-Тапі Аль-СлавІк Бал Аґан;
- "Я б додав-невідомий якийсь тіп, який він співак!".
Не обійшлося і без жартів про Настю Каменських:
- "І з ним Алі Каменська";
Зазначимо, що артистка на початку війни активно підтримувала Україну та співала патріотичні пісні, але тепер орієнтується на іспанський ринок.
"Телеграф" писав раніше, що українці з гумором згадали про Влада Яму. Танцюрист також втік з України до США.