Україна може отримати лише одну вигоду від війни на Близькому Сході: що потрібно робити

Загострення конфлікту відкриває Україні нові можливості

На тлі війни на Близькому Сході Україна може отримати для себе певний зиск. Прямої користі від ситуації мало, більшість наслідків негативні, але в той же час на стратегічному рівні ситуація на руку нашій країні.

Що потрібно знати:

Україна може розширювати дипломатичні контакти

Ситуація змушує європейські країни збільшувати інвестиції у озброєння

Ослаблення Росії як світового гравця також є плюсом для України

Про це сказав колишній голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на своєму YouTube-каналі. За його словами, Україна отримує шанс зміцнити відносини з державами Перської затоки.

Це зміцнення відносин з країнами затоки які, по ідеї, повинні просити нас, навчити їх збивати дрони не ракетами Patriot, які коштують мільйони доларів за штуку, а те, як ми збиваємо антидроновими засобами, які коштують тисячі доларів. Зеленський зараз розмовляє з лідерами регіону. І, до речі, дуже добре, що ми, мабуть, ініціювали ці дзвінки. Відмінно, що вони відповідають, і ці розмови відбуваються. Це позитив, який ми можемо зараз отримати пояснив Кулеба.

До речі, ракети Patriot зараз виробляють приблизно 600 штук на рік і виробництво не встигає задовольнити всі потреби союзників. Таким чином, Штати обмежують продаж даних ракет Україні. Головне дипломатичне завдання – залишитися у списку топ-отримувачів цих ракет.

Позитивний момент також полягає в тому, що загострення конфлікту в регіоні змушує європейські країни та союзників України активніше інвестувати в оборону та озброєння. Оскільки європейці налякані війною в Ірані, це призведе до того, що вони почнуть ще більше витрачати на своє озброєння. Частина цієї зброї та технологій зрештою може потрапити до України.

До того ж Росія "деградує як світовий гравець". Послаблення РФ є важливим стратегічним плюсом для України.

Сама собою ескалація ніяк не покращує ситуацію на фронті України. Але створює можливості посилення оборони та зміцнення стратегічних позицій країни. Це також може компенсувати обмеженість постачання ракет та інших систем озброєння, з якими Україна стикається зараз.

