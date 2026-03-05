Майже 600 грн економії: у "Сільпо" обвалили ціни на популярні товари

Ви встигаєте потрапити на акції

Магазин "Сільпо" продовжує радувати покупців вигідними пропозиціями, пропонуючи значні знижки на широкий асортимент товарів — від делікатесів до засобів гігієни. Цього тижня дисконт на популярні позиції сягає 50%.

"Телеграф", посилаючись на дані з сайту "Сільпо" підготував список із 10 акційних товарів. Їх варто придбати за вигідною ціною.

Список 10 акційних товарів у "Сільпо" з цінами та розміром знижки

Сьомга "Премія" слабосолона (180 г) — 199 грн (стара ціна 359 грн, знижка -45% )

— (стара ціна 359 грн, знижка ) Сардельки "Глобино Мортадельки" (600 г) — 119,4 грн (знижка -45% )

— (знижка ) Сир "Брі Діжон" 60% (200 г) — 99,8 грн (стара ціна 179,8 грн, знижка -44% )

— (стара ціна 179,8 грн, знижка ) Йогурт Feels good по-грецьки 3% (1 кг) — 89,9 грн (стара ціна 159 грн, знижка -43% )

— (стара ціна 159 грн, знижка ) Молоко "Селянське" особливе 2,5% (950 г) — 39,99 грн (стара ціна 69,99 грн, знижка -43% )

— (стара ціна 69,99 грн, знижка ) Серветки косметичні Ruta "Палітра" (80 шт) — 39,99 грн (стара ціна 76,99 грн, знижка -48% )

— (стара ціна 76,99 грн, знижка ) Суміш овочів "Премія" заморожена (400 г) — 39,9 грн (стара ціна 73,49 грн, знижка -46% )

— (стара ціна 73,49 грн, знижка ) Мило рідке Galax "Чорна орхідея" (500 г) — 29,99 грн (стара ціна 54,99 грн, знижка -45% )

— (стара ціна 54,99 грн, знижка ) Сушки БКК міні (250 г) — 24,99 грн (стара ціна 43,49 грн, знижка -43% )

— (стара ціна 43,49 грн, знижка ) Чай Yogoda обліпиховий концентрат (50 г) — 17,99 грн (стара ціна 35,69 грн, знижка -50%)

