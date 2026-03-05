Рус

Майже 600 грн економії: у "Сільпо" обвалили ціни на популярні товари

Марина Іщенко
"Сільпо" Новина оновлена 05 березня 2026, 17:16
Ви встигаєте потрапити на акції

Магазин "Сільпо" продовжує радувати покупців вигідними пропозиціями, пропонуючи значні знижки на широкий асортимент товарів — від делікатесів до засобів гігієни. Цього тижня дисконт на популярні позиції сягає 50%.

"Телеграф", посилаючись на дані з сайту "Сільпо" підготував список із 10 акційних товарів. Їх варто придбати за вигідною ціною.

Список 10 акційних товарів у "Сільпо" з цінами та розміром знижки

  • Сьомга "Премія" слабосолона (180 г)199 грн (стара ціна 359 грн, знижка -45%)
  • Сардельки "Глобино Мортадельки" (600 г)119,4 грн (знижка -45%)
  • Сир "Брі Діжон" 60% (200 г)99,8 грн (стара ціна 179,8 грн, знижка -44%)
  • Йогурт Feels good по-грецьки 3% (1 кг)89,9 грн (стара ціна 159 грн, знижка -43%)
  • Молоко "Селянське" особливе 2,5% (950 г)39,99 грн (стара ціна 69,99 грн, знижка -43%)
  • Серветки косметичні Ruta "Палітра" (80 шт)39,99 грн (стара ціна 76,99 грн, знижка -48%)
  • Суміш овочів "Премія" заморожена (400 г)39,9 грн (стара ціна 73,49 грн, знижка -46%)
  • Мило рідке Galax "Чорна орхідея" (500 г)29,99 грн (стара ціна 54,99 грн, знижка -45%)
  • Сушки БКК міні (250 г)24,99 грн (стара ціна 43,49 грн, знижка -43%)
  • Чай Yogoda обліпиховий концентрат (50 г)17,99 грн (стара ціна 35,69 грн, знижка -50%)

