Відомий ведучий "розніс" росіянку за слова про Харків та Бєлгород (фото)

Українці в мережі посміялися та підтримали думку ведучого

Відомий український ведучий Андрій Бєдняков, який розлучився із дружиною після 16 років шлюбу, "розніс" публікацію росіянки в мережі. Дівчина вирішила, що жителі Харкова та Бєлгорода можуть зрозуміти один одного, бо опинилися у схожій ситуації через обстріли. Проте шоумен дотепно показав абсурдність такого порівняння.

У мережі Threads росіянка написала пост, у якому розповіла, як "обнялися" жителі українського Харкова та російського Бєлгорода. Дівчина вважає, що ситуація з обстрілами у двох містах якось схожа.

Телеведучий Андрій Бєдняков поставив росіянку на місце. Він залишив іронічний коментар:

Ага. Потім поцілувались. Сказали "мі адін народ. Давайте дружіть, братйяа" Заспівали газманова, поцілували червоний прапор з серпом і молотом і пішли власними руками майструвати лєніна Андрій Бєдняков

Українці оцінили стьоб від українського телеведучого, відмітивши, що жителі Бєлгорода раніше часто приїжджали до Харкова, а потім взяли та влаштували "СВО":

"А потім росіянин всадив українцю в спину гострим предметом. Ми також проходили цю історію, на жаль";

"До 2014 року багато росіян з Бєлгорода приїжджали на Барабашово кожні вихідних. Всім було так зручно. Наші, можливо, до них теж їздили, але рідше. А потім — хидищ, "СВО", с*ки";

"Мішибраття";

"Ключове — на Пхукеті. Жоден харків’янин, який живе в Україні цього б не зробив"

