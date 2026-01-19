Жена Усика устроила мужу сюрприз в Таиланде (фото)
Усик отпраздновал 39-летие в Таиланде
Екатерина Усик, жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), устроила мужу вечеринку в Таиланде. Мероприятие было приурочено ко дню рождению боксера.
Что нужно знать
- 17 января Усику исполнилось 39 лет
- Екатерина устроила мужу вечеринку на острове Пханган (Таиланд)
- Усик поделилась яркими моментами с мероприятия
Соответствующей публикацией Екатерина поделилась в Instagram. Жена ярко поздравила любимого с днем рождения.
Екатерина поздравляла мужа в коротком светлом платье, а само празднование завершилось зрелищным пиротехническим шоу. Супруга спортсмена коротко прокомментировала снимки.
С днем рождения, мой Александр
Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).
Ранее Усик засветилась в шубе итальянского бренда MalaMati. Стоит такая верхняя одежда как небольшая квартира.
Добавим, что Александр сейчас готовится к своему следующему бою. Ожидается, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет "Бронзовый бомбардировщик".