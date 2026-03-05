Не треба буде ні удобрювати, ні полоти: секрет американців, що треба посадити разом на городі
За такої схеми посадки рослини допомагають одна одній і практично не потребують догляду.
Кукурудза, квасоля та гарбуз — це не просто овочі, це легендарні "Три сестри". Так само називається і перевірений часом метод городництва від корінних американців, що дозволяє вирощувати всі три культури разом в одному стійкому саду, що процвітає.
Протягом століть ірокези та чероки культивували це тріо, тому що кожна рослина підтримує інші: кукурудза служить природною опорою для кучерявої квасолі, квасоля збагачує ґрунт азотом, а гарбуз розростається по землі, пригнічуючи бур’яни та зберігаючи вологу. Результат? Продуктивний город, що не вимагає особливого догляду, покращує здоров’я ґрунту і дає збалансований урожай — і все це з одного місця посадки.
Метод "Три сестри" — це приклад ідеальної спільної посадки, коли три рослини ростуть у симбіозі, відлякуючи шкідників, рятуючись від бур’янів, збагачуючи ґрунт та підтримуючи один одного.
Замість посадки окремих рядів одного виду овочів, цей метод змішаної посадки сприяє біорізноманіттю, що має безліч переваг від залучення запилювачів до збагачення ґрунту поживними речовинами замість його виснаження.
Важливо: для "Трьох сестер" потрібна квасоля, що в'ється, щоб кукурудза була для неї опорою. Наприклад, хороший сорт такої квасолі – Блаухільда (фіолетового кольору), а також Матільда чи Гірлянда.
