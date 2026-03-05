Не треба буде ні удобрювати, ні полоти: секрет американців, що треба посадити разом на городі

За такої схеми посадки рослини допомагають одна одній і практично не потребують догляду.

Кукурудза, квасоля та гарбуз — це не просто овочі, це легендарні "Три сестри". Так само називається і перевірений часом метод городництва від корінних американців, що дозволяє вирощувати всі три культури разом в одному стійкому саду, що процвітає.

Протягом століть ірокези та чероки культивували це тріо, тому що кожна рослина підтримує інші: кукурудза служить природною опорою для кучерявої квасолі, квасоля збагачує ґрунт азотом, а гарбуз розростається по землі, пригнічуючи бур’яни та зберігаючи вологу. Результат? Продуктивний город, що не вимагає особливого догляду, покращує здоров’я ґрунту і дає збалансований урожай — і все це з одного місця посадки.

Метод "Три сестри" — це приклад ідеальної спільної посадки, коли три рослини ростуть у симбіозі, відлякуючи шкідників, рятуючись від бур’янів, збагачуючи ґрунт та підтримуючи один одного.

Приклад, як може мати такий город. Фото: reddit.com

Замість посадки окремих рядів одного виду овочів, цей метод змішаної посадки сприяє біорізноманіттю, що має безліч переваг від залучення запилювачів до збагачення ґрунту поживними речовинами замість його виснаження.

Важливо: для "Трьох сестер" потрібна квасоля, що в'ється, щоб кукурудза була для неї опорою. Наприклад, хороший сорт такої квасолі – Блаухільда (фіолетового кольору), а також Матільда чи Гірлянда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити з кукурудзою перед посадкою, щоб точно зійшло кожне насіння.