Кінець лютих морозів? Чим здивує погода у Дніпрі на початку березня

Опадів на початку весни не очікується

Початок весни порадує мешканців України комфортною температурою. У Дніпрі на початку березня можливий невеликий дощ, але в основному погода буде теплою і з лютими морозами на якийсь час можна буде попрощатися.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 1 березня, вночі стовпчики термометра показуватимуть -1…-3 градуси, але вдень температура прогріється до +6…+8 градусів. Опадів не прогнозують.

Погода в Дніпрі на 1 березня

У понеділок, 2 березня, очікується у місті мінлива хмарність. Вночі температура становитиме 0…+2 градуси, а вдень підніметься до +5…+7 градусів. Протягом дня буде мінлива хмарність.

Погода в Дніпрі на 2 березня

Вівторок, 3 березня, принесе у Дніпро невеликий сніг уночі, температура становитиме 0…+2 градуси, а вдень очікується невеликий дощ. Стовпчики термометра покажуть +5…+7 градусів.

Погода в Дніпрі на 3 березня

Сайт Ventusky передає плюсову температуру у Дніпрі з 1 по 3 березня. У середу та четвер, 4-5 березня, вночі знову буде мороз до -3 градусів, але вдень температура залишиться комфортною. Опадів синоптики не прогнозують.

Погода у Дніпрі на початку березня 2026

Подібним прогнозом поділився сайт Weather. За даними, у перші два тижні березня температура в Дніпрі вдень становитиме в середньому +5…+7 градусів. Очікується мінлива хмарність, переважно без опадів.

Яка буде погода у Дніпрі у березні 2026 року.

