Довіра українців до Зеленського впала? Який відсоток підтримує президента (опитування)

Українці зберігають високий рівень довіри інституцій, відповідальних за оборону та безпеку країни

Понад 51% українців мають довіру до інституції президента України, понад 42% — не довіряють. При цьому баланс довіри-недовіри президента становить 9,3%.

Різниця між двома позиціями скорочується. Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова".

Що потрібно знати:

Близько 51,7% українців довіряють інституції президента України, 42,4% — не довіряють.

Поліції, прокуратурі, судовій системі, Уряду та Верховній Раді більшість українців не довіряє

За даними Центра Разумкова, 51,7% українців довіряють інституції президента України. Водночас 42,4% главі держави не довіряють. Ще 5,8% респондентів не змогли відповісти на це запитання. При цьому баланс довіри-недовіри президента становить 9,3%.

Рівень довіри до президента України

Про що ще свідчать результати дослідження

Згідно з опитуванням, українці протягом трьох останніх років зберігають дуже високий рівень довіри інституцій, безпосередньо відповідальних за оборону та безпеку країни (Збройні Сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, ГУР, СБУ).

Бійці СБУ. Фото ілюстративне

Водночас поліції, прокуратурі, НАБУ, судовій системі, Уряду та Верховній Раді не довіряють більше українців, ніж довіряють. Щоправда, за останній час зріс рівень довіри до НАБУ та судової системи, а рівень довіри до поліції та Верховної Ради України, навпаки, знизився.

Зауважимо, що соціологічне опитування було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років і старших, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.

