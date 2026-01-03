Смертельна аварія Джошуа: з’явилися нові деталі трагедії

Боксер дивом уникнув смерті

Поліція Нігерії звинуватила водія колишнього чемпіона світу у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) у смертельній ДТП. Серед іншого він керував транспортним засобом без посвідчення водія.

Поліцейське управління штату Огун підтвердило, що 46-річному водієві Джошуа Аденії Моболаджі Кайоде було висунуто звинувачення в суді. Слухання у справі відкладено до 20 січня, передає Sky Sports.

Кайоде звинувачується за чотирма пунктами: небезпечне водіння, що спричинило смерть, безрозсудне і недбале водіння, водіння без належної обережності, що спричинило тілесні ушкодження та шкоду майну, а також водіння без чинного національного посвідчення водія. Підсудному було призначено заставну суму у розмірі 5 000 000 найра (близько 150 тис. грн). Він був взятий під варту до виконання умов застави.

Крім того, Express повідомляє, що Ентоні дивом уникнув смерті. Річ у тому, що боксер спочатку сидів поряд із водієм, проте той попросив Джошуа пересісти. Це врятувало життя AJ.

Мій клієнт не визнав себе винним, і те, що сталося, було нещасним випадком. У мене ще не було можливості поговорити з ним як слід, але я знаю, що він стверджує, що гальма не спрацювали. Я також розумію, що подорож почалася в Лагосі, і спочатку Ентоні сів на переднє сидіння, але водій попросив його помінятися місцями. Він зробив це тому, що Ентоні — великий чоловік, і він не міг нормально бачити бічне дзеркало, тому попросив його пересісти, і він сів за водієм. Адвокат Джошуа Олалекан Абіодун

Нагадаємо, смертельна аварія сталася близько 11 години ранку (місцевий час) у понеділок, 29 грудня, у Макуні (штат Огун, Нігерія). Федеральна служба безпеки дорожнього руху країни повідомила, що, ймовірно, автомобіль Lexus з Джошуа рухався з перевищенням швидкості, втратив керування при обгоні й врізався у вантажівку на узбіччі.

Ентоні Джошуа після ДТП у Нігерії/Фото: Adeniyi Orojo

Ентоні Джошуа після того, як його витягли з машини/Фото: Adeniyi Orojo

Внаслідок ДТП загинули Сіна Гамі та Латіф Айоделе — тренери та друзі Джошуа. Ентоні зазнав незначних травм і вже в середу, 31 грудня, боксера виписали з лікарні.

Сіна Гамі та Ентоні Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Роберт Латц та Ентоні Джошуа/Фото: x.com/Home_of_Fight

Додамо, що Джошуа часто відвідує Нігерію, адже він має нігерійське коріння. Його прадід прийняв прізвище Джошуа після прийняття християнства. Спортсмен регулярно відвідує батьківщину предків, а одне з його найвідоміших татуювань — зображення Нігерії на африканському континенті.

Ентоні Джошуа набив на плечі Африку з контурами Нігерії/Фото: x.com/AfricaFactsZone

Нагадаємо, у грудні 2025 року AJ здобув дострокову перемогу над блогером-боксером Джейком Полом.